Суд по обвинению в мошенничестве и коррупции при переходе Неймара в "Барселону" в 2013 году начнется в понедельник, сообщает CNN Brasil.
СМИ: Неймару грозит тюремное заключение
Также фигурантами дела являются родители игрока, два клуба, бывшие президенты "Барселоны" Хосеп Бартомеу и Сандро Росель и бывший президент "Сантоса" Одилио Родригес.
Дело связано с жалобой DIS, которой принадлежало 40% прав Неймара, когда он был в «Сантосе». Компания утверждает, что не получила законную сумму перевода, потому что истинная стоимость сделки была скрыта. Официально трансфер футболиста в 2013 году обошелся в 57 млн евро, из которых 17 млн достались "Сантосу", а остальные 40 млн - компании родителей Неймара. Однако реальная стоимость трансфера могла оказаться намного выше, называется цифра в 83 млн евро.
Национальный суд Испании начал пересмотр дела о мошенничестве в ноябре 2016 года. Неймар отрицает обвинения, но проиграл апелляцию в Верховном суде Испании в 2017 году, что подготовило почву для судебного разбирательства. Футболисту грозит тюремное заключение и выплата многомиллионного штрафа.