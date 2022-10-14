СМИ: Неймару грозит тюремное заключение

Дело связано с жалобой DIS, которой принадлежало 40% прав Неймара, когда он был в «Сантосе». Компания утверждает, что не получила законную сумму перевода, потому что истинная стоимость сделки была скрыта. Официально трансфер футболиста в 2013 году обошелся в 57 млн евро, из которых 17 млн достались "Сантосу", а остальные 40 млн - компании родителей Неймара. Однако реальная стоимость трансфера могла оказаться намного выше, называется цифра в 83 млн евро.