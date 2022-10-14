Эстонский еврочиновник, изнасиловавший коллегу, избежал тюрьмы

На этом семилетняя судебная эпопея завершилась, и решение суда стало окончательным, пишет Libération.

18 февраля 2019 года брюссельский суд признал на тот момент 51-летнего Маргуса Рахуоя виновным в изнасиловании. Бывший директор по авиационным и международным транспортным связям был приговорен судом к четырем годам лишения свободы.

Также он должен был выплатить жертве компенсацию в размере 30 000 евро.

Согласно постановлению суда, директор по авиационным и международным транспортным связям Еврокомиссии Рахуоя изнасиловал коллегу на 20 лет моложе его сентябрьской ночью 2015 года в помещении Европейской комиссии, где они были вдвоем. Инцидент произошел после мероприятия в честь празднования рождения дочери Рахуоя.

Рахуоя отрицал свою вину в суде, утверждая, что он не применял насилие и что половой акт был совершен по обоюдному согласию. По его словам, женщина могла свободно покинуть комнату.

Но показания потерпевшей, медицинское обследование и записи телефонных разговоров подтвердили факт изнасилования. По словам потерпевшей, Рахуоя запер дверь кабинета после того, как ее вырвало в туалете, а затем она зашла в кабинет за мобильным телефоном и пропуском.

Она не смогла найти свой телефон, чтобы позвать на помощь, не дозвонилась и по стационарному телефону начальника. Кроме того, коллега жертвы, которая также находилась в помещении до полуночи, подтвердила, что та неоднократно отклоняла попытки начальника сблизиться.

Рахуоя обжаловал приговор суда первой инстанции. В октябре прошлого года бельгийский суд второй инстанции ужесточил приговор, вынесенный Рахуоя за изнасилование, и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Адвокат потерпевшей Седрик Вергаувен заявил тогда, что в прошлом месяце брюссельский суд принял решение увеличить срок наказания из-за отягчающих обстоятельств и отношения осужденного.