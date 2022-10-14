Узнайте, насколько холодную зиму нам предсказывают метеорологи

Ученые Copernicus, обновившие свой сезонный прогноз в четверг, заявили, что существует 50-60% вероятность того, что в Великобритании, на большей части побережья Средиземного моря и в некоторых частях Центральной Европы температура будет значительно выше средней. На остальной части континента существует 40-50-процентная вероятность значительного превышения исторических средних значений.

В Центральной Европе вероятность дождя и снега составляет более 40% ниже нормы, что может повлиять на уровень воды в реках и количество снега на горнолыжных склонах.

Необычно высокие температуры могут снизить спрос на природный газ, которым европейские страны поспешили запастись.

Модель Copernicus объединяет данные исследователей из Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. В своих ежемесячных и сезонных прогнозах программа Европейского cоюза использует миллиарды измерений со спутников, судов, самолетов и метеостанций.

Американцы придерживаются иного мнения

Но не все метеорологи разделяют перспективу мягкой европейской зимы. В Commodity Weather Group, американская коммерческая служба прогнозирования погоды, считают, что зима в Европе, вероятно, будет холоднее, чем в прошлом году, и немного холоднее, чем в среднем за 10 лет. Измерения проводятся в градусо-днях отопления. Это способ измерения потребности в энергии с использованием температуры, причем более высокие числа указывают на более высокие затраты на охлаждение и отопление.

По данным метеоролога Уильяма Хеннеберга, для предстоящей зимы у Commodity Weather получилось значение в 2330 по сравнению с 2085 в прошлом году и 2233 в среднем за 10 лет. Европейские зимы, вероятно, будут переменными, характеризующимися чередованием холодной и мягкой погоды.

«Конечно, нельзя исключать сильное похолодание в какой-то момент зимой, но общая картина может быть связана со слабыми холодными фронтами, которые часто проходят», – сказал он.