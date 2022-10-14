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Финляндия попросила приостановить работу над условиями пользования терминалом СПГ

BNS
Финляндия попросила приостановить работу над условиями пользования терминалом СПГ
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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Гендиректор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ сказала в пятницу на чрезвычайном заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом, что финский регулятор попросил на неделю приостановить процесс согласования условий пользования плавучим терминалом сжиженного природного газа (СПГ) и публичных консультаций.

Пярн-Леэ отметила, что условия, переданные Финляндией на согласование Департаменту конкуренции Эстонии, не содержат пункта о приоритетном доступе к терминалу для обслуживания газовых потребителей в Эстонии и Финляндии, о котором министры экономики Эстонии и Финляндии принципиально договорились в понедельник.

«Тем не менее, финский регулятор вчера [в четверг – ред.] сообщил нам, что финский администратор терминала хочет теперь изменить эти условия, и попросил нас на неделю приостановить процесс публичного согласования», – сказала она.

Она подчеркнула, что, хотя речь идет о судне, арендованном финским предприятиям, это не обязательно ставит финских покупателей газа в приоритетное положение. «Финский оператор точно также должен следовать правилам внутреннего рынка ЕС», – отметила она. Исключение составляют случаи, когда Финляндия, аналогично с Литвой, где расположен Клайпедский терминал, вносит в законодательство исключения.

«Мы проверили это в общении с финскими коллегами и на данный момент у финского законодателя не подготовлены никакие исключения и, насколько нам известно, их и не готовят», – добавила она.

В то же время, по словам Пярн-Леэ, пауза в производстве по условиям указывает на то, что на эту тему ведется какой-то диалог на политическом уровне.

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