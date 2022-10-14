Меркель не сожалеет о доверии к РФ как к поставщику газа

«В период трансформации было ясно, что нам необходим природный газ, чтобы однажды, разумеется, полностью перейти на свободные от двуокиси углерода виды энергии», – заявила Меркель в четверг, 13 октября, на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне.

«Мы всегда действуем в то время, в котором находимся, – отметила она. – В тогдашней перспективе было весьма разумно и объяснимо получать трубопроводный газ из России, который был дешевле, чем СПГ (сжиженный природный газ. - Ред.) из других регионов мира – США, Саудовской Аравии, Катара», – пояснила экс-канцлер Германии».

Меркель: за вторжением РФ в Украину последовал переломный момент

Ангела Меркель напомнила, что ФРГ отказалась от ядерной энергии и по-прежнему намерена уйти от угля в энергообеспечении. «Даже в период холодной войны Россия была надежным энергетическим поставщиком. Я никогда не думала, что существует нечто такое, как изменения через торговлю, но и в то же время связь через торговлю. Поэтому я абсолютно не сожалею о принятых решениях и считаю, что в контексте того времени они были правильными», – сказала Меркель.

Бывший канцлер ФРГ добавила, что «бесчеловечное нападение» России на Украину повлекло за собой изменения. «Это переломный момент. Конечно, новое правительство должно уметь справляться с ним, и оно делает это», – заключила Меркель.

Изменения на газовом рынке Европы на фоне войны РФ в Украине

В настоящее время на газовом рынке Европы происходят радикальные изменения. В результате российской агрессии против Украины и последовавшего затем санкционного противостояния России и стран Запада поставки российского газа в Европу резко снизились.