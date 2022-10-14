ФОТО И ВИДЕО ⟩ На площади Вабадузе в Таллинне прошла акция в поддержку народа Украины

Сегодня же в Украине отмечают День защитника и защитниц Украины.

Накануне, Парламентская ассамблея Совета Европы, 13 октября, проголосовала за резолюцию о признании режима Владимира Путина в России террористическим.

Фото: Postimees

На акции также присутствовали депутаты Украины из Житомира.