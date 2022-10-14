Сегодня, 14 октября, на площади Вабадузе в Таллинне проходит организованная Конгрессом украинцев Эстонии акция протеста в поддержку народа Украины и против кровавой войны.
ФОТО ⟩ На площади Вабадузе в Таллинне проходит акция в поддержку народа Украины
Полиция провела беседу с одним агрессивным человеком
На площади Вабадузе в Таллинне проходит акция в поддержку народа Украины
Сегодня же в Украине отмечают День козачества, а также День защитника и защитниц Украины.
Накануне, Парламентская ассамблея Совета Европы, 13 октября, проголосовала за резолюцию о признании режима Владимира Путина в России террористическим.
На акции также присутствуют депутаты Украины из Житомира.
Один человек агрессивно реагировал на протестующих. Мужчина говорил, чтобы участники акции говорили по-эстонски. Полиция провела беседу с ним и затем его отпустили.
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