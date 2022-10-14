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ФОТО ⟩ На площади Вабадузе в Таллинне проходит акция в поддержку народа Украины

Полиция провела беседу с одним агрессивным человеком
Диана Ляленкова
, репортер
На площади Вабадузе в Таллинне проходит акция в поддержку народа Украины
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Акция в поддержку народа Украины.
Акция в поддержку народа Украины. Фото: Postimees

Сегодня, 14 октября, на площади Вабадузе в Таллинне проходит организованная Конгрессом украинцев Эстонии акция протеста в поддержку народа Украины и против кровавой войны.

Сегодня же в Украине отмечают День козачества, а также День защитника и защитниц Украины.

Накануне, Парламентская ассамблея Совета Европы, 13 октября, проголосовала за резолюцию о признании режима Владимира Путина в России террористическим.

Фото: Postimees

На акции также присутствуют депутаты Украины из Житомира.

Один человек агрессивно реагировал на протестующих. Мужчина говорил, чтобы участники акции говорили по-эстонски. Полиция провела беседу с ним и затем его отпустили. 

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