Швеция заявила об отказе Европы играть с Россией на Кубке мира по хоккею

«С нашей точки зрения, абсолютно невозможно играть против России», — сказал Форсберг.

По его словам, все европейские федерации хоккея четко высказались по поводу участия сборной России в планируемом турнире: они не могут играть с россиянами, пока продолжается военная операция в Украине.

Кубок мира проводится не под эгидой международной федерации (IIHF), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.

18 сентября заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что решения по участию сборной России в Кубке мира еще нет. Во время выставочных матчей НХЛ в Праге на прошлой неделе Дэйли сказал, что Россия пропустила бы Кубок мира, если бы он начался прямо сейчас.