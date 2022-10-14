Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что все европейские федерации отказались играть против сборной России на Кубке мира, который НХЛ планирует провести в феврале 2024 года. Слова Форсберга приводит Aftonbladet, сообщает РБК.
Швеция заявила об отказе Европы играть с Россией на Кубке мира по хоккею
«С нашей точки зрения, абсолютно невозможно играть против России», — сказал Форсберг.
По его словам, все европейские федерации хоккея четко высказались по поводу участия сборной России в планируемом турнире: они не могут играть с россиянами, пока продолжается военная операция в Украине.
Кубок мира проводится не под эгидой международной федерации (IIHF), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.
18 сентября заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что решения по участию сборной России в Кубке мира еще нет. Во время выставочных матчей НХЛ в Праге на прошлой неделе Дэйли сказал, что Россия пропустила бы Кубок мира, если бы он начался прямо сейчас.
Кубок мира считается, наряду с Олимпиадой, самым престижным турниром сборных. При этом он проходит с участием игроков НХЛ, которые пропустили две последние Олимпиады. В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году, сборная России дошла до полуфинала.