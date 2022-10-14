В Швеции сформируют правительство при поддержке ультраправых

На парламентских выборах в Швеции в сентябре правый блок получил незначительное большинство и в результате заменит правивший до сих пор левый блок во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон. Крупными победителями на выборах стали ультраправые «Шведские демократы», получившие 20 процентов голосов и впервые в истории Швеции ставшие второй по важности политической силой страны.

Сотрудничество с ультраправыми в парламенте

В то же время другие правые партии критически отнеслись к возможности формирования коалиционного правительства с участием ультраправых во главе с Джимми Акессоном. Либералы еще в самом начале переговоров пригрозили лишить Кристерссона поддержки, если тот включит ультраправых в состав нового правительства. «Шведские демократы» в итоге согласились поддерживать будущую правящую коалицию в парламенте.