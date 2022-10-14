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Галерея ⟩ Украинская делегация посетила в Таллинне Школу Свободы

Лоора-Элизабет Ломп Тайро Луттер
Украинская делегация посетила в Таллинне Школу Свободы
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Находящаяся с визитом в Эстонии делегация Верховной Рады и Житомирской области посетила в Таллинне Школу Свободы для украинских военных беженцев, а также ознакомилась с ее деятельностью.

Украинскую делегацию в составе 18 человек возглавляет председатель украинско-эстонской парламентской группы Арсений Пушкаренко.

Школа Свободы открылась 1 сентября и в ней учатся дети украинских военных беженцев с 7 по 12 классы. В школе около 600 учеников.

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