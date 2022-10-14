В Норвегии задержали россиянина с двумя беспилотниками

В последние недели сообщалось о многочисленных дронах над нефтяными и газовыми платформами у побережья Норвегии.

Гражданин России, имя и другие подробности которого не разглашаются, был задержан во вторник.

По сообщениям норвежских СМИ, сотрудники таможни обнаружили два дрона и несколько электронных устройств слежения при проверке багажа мужчины на погранпереходе Стурскуг. Стурскуг – единственный пограничный переход на границе Норвегии с Россией.

Граница между Норвегией и Россией имеет протяженность 198 километров.

Мужчину подозревают в нарушении санкций, наложенных на Россию за войну в Украине, сообщила норвежскому телеканалу NRK прокурор Аня Миккельсен Индбьер.

Норвежское законодательство запрещает посадку, взлет и полет летательных аппаратов российских компаний или частных лиц над территорией Норвегии.

Адвокат этого человека, Йенс Бернхард Херстад, сообщил газете Dagbladet, что его клиент использовал дроны, но отказался сообщить, что он делал с ними в Норвегии.

По словам министра юстиции Эмили Энгер Мель, пока рано делать какие-либо выводы.