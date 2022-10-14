Строители в парке Победы, в Пардаугаве закончили уборку остатков памятника. Портал RUS TVNET предлагает посмотреть, что происходит на территории бывшего советского памятника.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что происходит в Риге на месте снесенного памятника советской эпохи?
На данный момент на территории памятника больше нет ни бронзовых фигур, ни платформы, ни обелиска.
Сообщается, что во время раскопок строители находят различные вещи, в том числе: мобильные телефоны, бюст Ленина и даже велосипед.
Планируется, что вместо памятника в качестве краткосрочного решения будет построен «Парк будущего», где дети и молодежь смогут заниматься спортом, а также будет оборудован скейт-парк.
RUS TVNET уже сообщал, что в четверг, 25 августа, в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса – 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.
Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.
Фото: повален обелиск советского памятника
Монументальный мемориальный комплекс демонтировали в течение трех дней. Во вторник, 23 августа, были убраны статуи трех воинов, в среду, 24 августа, была обрушена фигура женщины, а утром в четверг начались подготовительные работы для последнего этапа демонтажа памятника.
К месту демонтажа памятника потихоньку подходили люди, но большого скопления вокруг огороженной и усиленно охраняемой территории не наблюдалось. Видимых провокаторов или иных лиц, выражающих недовольство происходящим, не замечено.
Видео с дрона Госполиции: падение обелиска
Согласно информации на сайте rigaspieminekli.lv, «Памятник советским воинам - освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» был установлен в парке Победы в 1985 году.
Вопрос о том, уместен ли в Латвии памятник советской армии, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины.