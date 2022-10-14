Alexela: продажа причала государству обернется для нас многомиллионными убытками

В дополнительном бюджете на этот год правительство выделило Эстонскому центру запасов (EVK) 170 млн евро на создание государственного газового запаса, позже 38 млн евро из этой суммы было решено использовать в качестве гарантии для девелоперов причала Alexela и Infortar, на тот случае, если инвестицию в причал будет невозможно вернуть иным образом.

По словам Хяэля, выделенные средства покрывают не всю инвестицию частного сектора, а только около двух третей ее, поскольку наряду со средствами, выделенными в этом году на строительство, Alexela уже много лет инвестирует в процесс разработки этого проекта.

«Если мы достигнем соглашения с государством по сумме, которую правительство выделило Эстонскому центру запасов, это будет означать, что мы поставили мировой рекорд, построили инфраструктуру, можем передать ее государству с убытками примерно в 10-12 млн евро и на этом этот этап для нас завершится», – сказал Хяэль.

По словам Хяэля, переговоры по договору были интенсивными, но он рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения с EVK.