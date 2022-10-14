В ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool в Эстонии средняя биржевая цена электроэнергии снизится в субботу на 28,1 процента до 150,64 евро за мегаватт-час, по сравнению с пятницей.
Биржевая цена электроэнергии в субботу упадёт на 28,1%
Самая дорогая – 199,33 евро за мегаватт-час – биржевая цена электроэнергии в субботу утром с 10 до 11 утра, а самая дешевая – с полночи до часу ночи в воскресенье, когда цена падает до 50,09 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электричество в субботу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии, то есть 150,64 евро за мегаватт-час. Однако в Финляндии электроэнергия на 76,1% дешевле, чем в странах Балтии, по 35,99 евро за мегаватт-час.
В субботу больше всего за электроэнергию придется платить в Австрии, где средняя цена составляет 175,54 евро за мегаватт-час.
В ценовой зоне Nord Pool Эстонской биржи электроэнергии средняя цена за сентябрь этого года составила 228,93 евро за мегаватт-час, что более чем в два с половиной раза дороже, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 86,73 евро за мегаватт-час. По сравнению с августом цена упала на 4,8 процента.
Последний дневной рекорд цен на электроэнергию был 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, которого цена достигла 8 августа этого года. До них дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 469,03 евро.
До 2021 года предыдущий рекорд цены в ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.
Цены в ценовой зоне Nord Pool в Эстонии (EE), ценовой зоне Латвии (LV), ценовой зоне Литвы (LT), ценовой зоне Финляндии (FI) и цена всей системы Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час:
|15.10
|14.10
|13.10
|12.10
|11.10
|EE
150,64
|209,52
|212,29
|192,37
|205,49
|LV
150,64
|219,24
|249,68
|275,46
|233,13
|LT
150,64
|220,42
|249,68
|275,46
|233,13
|FI
35,99
|196,58
|89,35
|128,37
|9,56
|SYS
35,43
|147,47
|117,82
|85,77
|32,83