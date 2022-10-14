Электричество в субботу резко подешевеет

Самая дорогая – 199,33 евро за мегаватт-час – биржевая цена электроэнергии будет в субботу утром с 10 до 11 утра, а самая дешевая – с полночи до часу ночи в воскресенье, когда цена снизится до 50,09 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество в субботу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии, то есть 150,64 евро за мегаватт-час. Однако в Финляндии электроэнергия на 76,1% дешевле, чем в странах Балтии, по 35,99 евро за мегаватт-час.

В субботу больше всего за электроэнергию придется платить в Австрии, где средняя цена составляет 175,54 евро за мегаватт-час.

В ценовой зоне Nord Pool Эстонской биржи электроэнергии средняя цена за сентябрь этого года составила 228,93 евро за мегаватт-час, что более чем в два с половиной раза дороже, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 86,73 евро за мегаватт-час. По сравнению с августом цена упала на 4,8 процента.

Последний дневной рекорд цен на электроэнергию был 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, которого цена достигла 8 августа этого года. До них дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 469,03 евро.

До 2021 года предыдущий рекорд цены в ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.