Экоактивисты вылили томатный суп на одну из самых известных картин Винсента Ван Гога «Подсолнухи», которая хранится в Лондонской национальной галерее, сообщают в пятницу британские СМИ.
ВИДЕО ⟩ Экоактивисты вылили томатный суп на известную картину Ван Гога
Согласно их данным, две девушки в пятницу около 11.00 утра по местному времени (13.00 по Таллинну) приблизились к полотну и вылили на него содержимое из двух банок томатного супа.
«Что дороже — искусство или жизнь? Разве это стоит больше, чем еда? Больше справедливости? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно миллионам холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа», – сказала одна из активисток. После этого активистки приклеили себя к стене.
На место инцидента сразу же вызвали охрану, посетителей вывели из зала.
Британские СМИ указывают, что картина хранится в музее под защитным стеклом. Пока не сообщается, полностью ли стекло защитило картину.
Отмечается, что девушки представляют экологическую организацию Just Stop Oil, которая выступает против использования ископаемого топлива.
Известный нидерландский художник Винсент Ван Гог написал «Подсолнухи» в 1888 году. Стоимость полотна оценивается более чем в 84 млн фунтов стерлингов (97 млн евро).