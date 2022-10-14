ВИДЕО ⟩ Экоактивисты вылили томатный суп на известную картину Ван Гога

Согласно их данным, две девушки в пятницу около 11.00 утра по местному времени (13.00 по Таллинну) приблизились к полотну и вылили на него содержимое из двух банок томатного супа.

«Что дороже — искусство или жизнь? Разве это стоит больше, чем еда? Больше справедливости? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно миллионам холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа», – сказала одна из активисток. После этого активистки приклеили себя к стене.

На место инцидента сразу же вызвали охрану, посетителей вывели из зала.

Британские СМИ указывают, что картина хранится в музее под защитным стеклом. Пока не сообщается, полностью ли стекло защитило картину.

Отмечается, что девушки представляют экологическую организацию Just Stop Oil, которая выступает против использования ископаемого топлива.