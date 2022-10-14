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Муж бросил в жену кувшином с кефиром и оказался на скамье подсудимых

rus.postimees.ee
Муж бросил в жену кувшином с кефиром и оказался на скамье подсудимых
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Драка. Фото иллюстративное.
Драка. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Этой осенью в здании Пайдеского суда рассматривался семейный спор.

А именно, в конце мая между мужем и женой дома произошла перепалка, в ходе которой муж бросил в левую руку жены кувшин с кефиром, в результате чего потерпевшая почувствовала боль в руке. Ссора с применением насилия произошла в присутствии ребенка, который был в соседней комнате.

Обвиняемый, которого ранее не наказывали в уголовном порядке, был признан виновным в приминении физического насилия и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения с восьмимесячным испытательным сроком.

В качестве расходов на производство он должен заплатить в общей сложности 1192,20 евро.

Статья 121. Применение физического насилия

Причинение вреда здоровью другому человеку, а также применение физического насилия, причиняющего боль, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года

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