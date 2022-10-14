Муж бросил в жену кувшином с кефиром и оказался на скамье подсудимых

А именно, в конце мая между мужем и женой дома произошла перепалка, в ходе которой муж бросил в левую руку жены кувшин с кефиром, в результате чего потерпевшая почувствовала боль в руке. Ссора с применением насилия произошла в присутствии ребенка, который был в соседней комнате.

Обвиняемый, которого ранее не наказывали в уголовном порядке, был признан виновным в приминении физического насилия и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения с восьмимесячным испытательным сроком.

В качестве расходов на производство он должен заплатить в общей сложности 1192,20 евро.