Война в Украине заставляет Ирландию пересмотреть позицию нейтралитета

Общество, возможно, еще не готово к вступлению в НАТО, хотя нет никаких сомнений в том, что ирландцы поддерживают альянс, заявил Бирн AFP во Франции.

«Вторжение России в Украину, которое полностью противоречит Уставу ООН, основным принципам территориальной целостности, инстинктивно поставило ирландцев на правильную сторону».

«Мы не нейтральны, когда речь идет о подобном вторжении, но мы нейтральны, когда речь идет о присоединении к военному союзу», – пояснил министр.

Нейтралитет Ирландии иногда беспокоил ее союзников по Евросоюзу, но Бирн говорит, что для этого есть веские исторические причины.

«На протяжении большей части нашей истории как независимой страны наши нравы были омрачены попыткой Великобритании ввести воинскую повинность в 1918 году», – сказал он. Это привело к яростным протестам ирландских националистов и стало важным фактором обретения независимости в 1922 году.

«Я считаю, что нейтралитет ирландцев частично отсюда. Наш нейтралитет характеризуется непринадлежностью к военным союзам», – сказал он.

Скептицизм ирландцев в отношении вступления в НАТО усилился после вторжения в Ирак в 2003 году, которое было начато Соединенными Штатами на основании ложных заявлений об оружии массового уничтожения в стране.

«Общество не поддерживает вступление Ирландии в военные союзы. Но я также думаю, что общественность теперь видит, что защита – это нечто иное, чем нападение», – сказал Бирн.