Нападение России на Украину заставляет Ирландию переосмыслить свою давнюю традицию военного нейтралитета, заявил сегодня министр по делам Европы Томас Бирн.
Война в Украине заставляет Ирландию пересмотреть позицию нейтралитета
Общество, возможно, еще не готово к вступлению в НАТО, хотя нет никаких сомнений в том, что ирландцы поддерживают альянс, заявил Бирн AFP во Франции.
«Вторжение России в Украину, которое полностью противоречит Уставу ООН, основным принципам территориальной целостности, инстинктивно поставило ирландцев на правильную сторону».
«Мы не нейтральны, когда речь идет о подобном вторжении, но мы нейтральны, когда речь идет о присоединении к военному союзу», – пояснил министр.
Нейтралитет Ирландии иногда беспокоил ее союзников по Евросоюзу, но Бирн говорит, что для этого есть веские исторические причины.
«На протяжении большей части нашей истории как независимой страны наши нравы были омрачены попыткой Великобритании ввести воинскую повинность в 1918 году», – сказал он. Это привело к яростным протестам ирландских националистов и стало важным фактором обретения независимости в 1922 году.
«Я считаю, что нейтралитет ирландцев частично отсюда. Наш нейтралитет характеризуется непринадлежностью к военным союзам», – сказал он.
Скептицизм ирландцев в отношении вступления в НАТО усилился после вторжения в Ирак в 2003 году, которое было начато Соединенными Штатами на основании ложных заявлений об оружии массового уничтожения в стране.
«Общество не поддерживает вступление Ирландии в военные союзы. Но я также думаю, что общественность теперь видит, что защита – это нечто иное, чем нападение», – сказал Бирн.
В настоящее время Ирландия опасается, что подводные кабели для трансатлантического интернет-соединения могут быть атакованы, что вызовет хаос в сетях Европы. Недавние утечки из газопровода «Северный поток», вызвавшие взрывы, которые, как считается, были саботажем, усиливают беспокойство.
«Мы видели, что произошло с «Северным потоком». Подводные кабели частично находятся в ирландских водах, – сказал Бирн. – Мы должны защитить наши кабели, мы должны защитить себя».
«Очевидно, что Ирландии нужна новая концепция обороны», – сказал он.
Один из способов – поставить вопрос о нейтралитете перед собранием граждан, члены которого вместе с экспертами работают над важными вопросами и готовят изменения в закон.
«Премьер-министр Мартин Михол сказал, что можно решить созвать гражданское собрание по этому вопросу, чтобы люди могли все обдумать», – сказал Бирн.
Конкретного плана пока нет, но, по словам министра, нейтралитет может стать частью более широкой дискуссии о том, как защитить себя.
Финляндия и Швеция, которые до сих пор избегали военных союзов, в мае подали заявку на вступление в НАТО из-за войны на Украине, а в июле были подписаны протоколы о присоединении.
Босния, Грузия и Украина также подали заявки на вступление в НАТО.