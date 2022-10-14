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Таави Вескимяги: я не претендую на пост главы Eesti Energia

rus.postimees.ee
Таави Вескимяги: я не претендую на пост главы Eesti Energia
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Таави Вескимяги.
Таави Вескимяги. Фото: Marko Saarm

Глава Elering Таави Вескимяги заявил в пятницу Postimees, что не будет претендовать на пост главы Eesti Energia.

«Я не подавал заявление на пост главы Eesti Energia, – сказал Вескимяги. – Я как глава Elering не считаю возможным претендовать на пост председателя правления Eesti Energia».

Три недели назад Вескимяги сказал Postimees, что его интересует должность главы Eesti Energia. «В настоящее время я руковожу работой Elering. Если государство посчитает, что я мог бы выполнять другую работу, тогда надо поговорить об этом», – сказал Вескимяги в сентябре.

Совет Eesti Energia в настоящее время на пост нового руководителя рассматривает кандидатов, которых, как сообщается, около полусотни. Председатель правления Eesti Energia Анне Мере заявила, что хочет найти председателя правления в этом году. Договор нынешнего руководителя Хандо Суттера истекает в марте следующего года.

Суттер потерял свое место из-за разногласий с премьер-министром Каей Каллас.

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