Таави Вескимяги: я не претендую на пост главы Eesti Energia

«Я не подавал заявление на пост главы Eesti Energia, – сказал Вескимяги. – Я как глава Elering не считаю возможным претендовать на пост председателя правления Eesti Energia».

Три недели назад Вескимяги сказал Postimees, что его интересует должность главы Eesti Energia. «В настоящее время я руковожу работой Elering. Если государство посчитает, что я мог бы выполнять другую работу, тогда надо поговорить об этом», – сказал Вескимяги в сентябре.

Совет Eesti Energia в настоящее время на пост нового руководителя рассматривает кандидатов, которых, как сообщается, около полусотни. Председатель правления Eesti Energia Анне Мере заявила, что хочет найти председателя правления в этом году. Договор нынешнего руководителя Хандо Суттера истекает в марте следующего года.