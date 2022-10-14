В Турции ввели сроки до трех лет за распространение «фейков»

Парламент Турции принял закон, предусматривающий до трех лет тюрьмы за распространение «дезинформации» в публикациях СМИ и социальных сетях. Кроме того, он обязывает соцсети под страхом штрафов и закрытия передавать властям личные данные пользователей. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили новостные агентства AFP и dpa.

Законодательная инициатива исходила от президента Турции Реджепа Эрдогана, правящей «Партия справедливости и развития» и представителей ультраправых партий. По мнению Эрдогана, от соцсетей исходит угроза для демократии.

Новый закон насчитывает 40 статей. 29-я позволяет лишать людей свободы на срок до трех лет за публикацию информации о «внутренней и внешней безопасности страны, общественном порядке и здоровье населения», которую власти расценивают как ложную. Оппозиция, правозащитники и журналисты требовали отменить законопроект. Они указывали, что расплывчатое определение «ложной информации» даст правительству инструмент для давления на СМИ и преследования инакомыслящих, а также усилит самоцензуру.