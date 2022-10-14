Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: один человек погиб

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что по предварительным данным, в деревне Выыбу на 65-м Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись автомобили Citroen и Ford. «В результате ДТП один человек получил такие серьезные травмы, что скончался на месте», – уточнила она.

Очевидец аварии рассказал Järva Teataja, что авария произошла в месте, где четырехполосная дорога становится двухполосной.

После аварии 63-летний мужчина за рулем Citroen погиб, два человека в Ford в аварии серьезно не пострадали, скорая помощь осмотрела их на месте.

Citroen двигался в направлении Тарту, по предварительным данным, его водитель находился в процессе обгона, но не смог вернуться в очередь и автомобиль столкнулся с Ford, который двигался во встречном направлении. 50-летний мужчина за рулем Ford имеет водительские права и был трезв.

«Существующие данные о причинах аварии пока предварительные, но в ходе процедуры мы точно определим, что стало причиной трагической аварии. Крайне важно всегда следить за тем, чтобы маневр был безопасным при обгоне, и при этом никогда не следует рисковать, потому что выигрыш во времени никогда не перевесит серьезных последствий», – сказал начальник отдела полиции Центральной Эстонии Каспар Кыйв.

После аварии движение транспорта на месте происшествия было нарушено, но в настоящее время оно функционирует без препятствий.