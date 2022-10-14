Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что единство Литвы и Польши в контексте войны России против Украины является большой силой, а их скоординированный подход является важным фактором безопасности региона.
Президент Литвы: скоординированный подход Литвы и Польши - важный фактор безопасности региона
Науседа заявил в пресс-релизе после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, что последовательное увеличение расходов на оборону Литвы и Польши «окажет положительное влияние на обороноспособность региона».
По словам президента Литвы, это также посылает сильный сигнал союзникам о том, что обе страны серьезно относятся к вопросам безопасности и обороны.
«Единый голос Литвы и Польши в контексте войны России на Украине – наша большая сила. Вместе мы можем не только значительно повысить обороноспособность региона, но и более эффективно помогать Украине в противодействии военной агрессии России», – сказал он.
Лидеры Литвы и Польши обсудили необходимость мобилизации западной поддержки Украины и ужесточения санкций против России и Белоруссии.
По словам Науседы, поскольку Беларусь все больше вовлекается в военную агрессию России против Украины, ее необходимо рассматривать как полноправного участника конфликта, а значит, необходимо расширить существующие санкции против Минска и обсудить его ответственность.