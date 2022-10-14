Пт, 14.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Президент Литвы: скоординированный подход Литвы и Польши - важный фактор безопасности региона

rus.postimees.ee
Президент Литвы: скоординированный подход Литвы и Польши - важный фактор безопасности региона
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: WOJTEK RADWANSKI

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что единство Литвы и Польши в контексте войны России против Украины является большой силой, а их скоординированный подход является важным фактором безопасности региона.

Науседа заявил в пресс-релизе после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, что последовательное увеличение расходов на оборону Литвы и Польши «окажет положительное влияние на обороноспособность региона».

По словам президента Литвы, это также посылает сильный сигнал союзникам о том, что обе страны серьезно относятся к вопросам безопасности и обороны.

«Единый голос Литвы и Польши в контексте войны России на Украине – наша большая сила. Вместе мы можем не только значительно повысить обороноспособность региона, но и более эффективно помогать Украине в противодействии военной агрессии России», – сказал он.

Лидеры Литвы и Польши обсудили необходимость мобилизации западной поддержки Украины и ужесточения санкций против России и Белоруссии.

По словам Науседы, поскольку Беларусь все больше вовлекается в военную агрессию России против Украины, ее необходимо рассматривать как полноправного участника конфликта, а значит, необходимо расширить существующие санкции против Минска и обсудить его ответственность.

Ключевые слова
Наверх