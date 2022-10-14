Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг отправлен в отставку, сообщили в пятницу Би-би-си и Sky News со ссылкой на источники.
Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг отправлен в отставку
Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг отправлен в отставку
Би-би-си сообщает, что Квартенг, который только в четверг сказал, что никуда не собирается, больше не является министром финансов.
Квартенга отправили в отставку в то время, когда премьер-министр Лиз Трасс пытается сохранить свою должность. Квартенг занял пост министра финансов 6 сентября, когда Трасс стала премьер-министром Великобритании.
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