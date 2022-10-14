Рейнсалу представил украинцам планы помощи Эстонии

Министр иностранных дел Рейнсалу подчеркнул, что Эстония – одна из первых стран, которая уже начала ликвидировать ущерб, нанесенный войной в Украине, и цель – стать примером для других стран своей инициативой и первыми успешными проектами. «Восстановление Украины будет длительным и ресурсозатратным процессом, который потребует совместных усилий и многогранного сотрудничества международного сообщества. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь Украине восстановить свою страну в ожидании победы, потому что восстановление Украины и ее дальнейшая интеграция с ЕС обеспечит безопасность всей Европы», – сказал Рейнсалу.

В четверг министр иностранных дел представил делегации Верховной Рады Украины и Житомирской области одобренный правительством план действий МИД по восстановлению Украины и поддержке ее гуманитарной помощью. Рейнсалу отметил: «Наш важный принцип – основывать работы по реконструкции на реальных потребностях и долгосрочных планах Украины, и хотя мы ориентируемся на реконструкцию Житомирской области, мы также планируем региональные проекты, чтобы их опыт и ноу-хау могли быть переданы по всей стране. Мы хотим сами реализовать как можно больше проектов с привлечением как нашего государственного, так и частных секторов, а также гражданского общества».

Министр иностранных дел добавил, что целью Эстонии является поддержка Украины как страны-кандидата в ЕС в восстановительной деятельности, помогает проводить реформы, необходимые для интеграции в ЕС: «Наши проекты реконструкции помогают обеспечить безопасность и защищенность украинского общества, например, как ведущая цифровая страна, мы можем продвигать цифровизацию, которая укрепляет устойчивость страны, а в сотрудничестве в области развития мы ориентируемся на поддержку наиболее уязвимых социальных групп».