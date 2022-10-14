Мобилизационные облавы ⟩ В Москве и Санкт-Петербурге массово вручают повестки

Жители Москвы и Петербурга сообщают о массовых задержаниях мужчин и раздаче повесток в военкоматы с самого утра в пятницу, 14 октября. Об этом пишут местные новостные каналы SOTA, Baza, Avtozak LIVE.

В Санкт-Петербурге полицейские и люди в гражданской одежде останавливали мужчин в жилых комплексах «Калина парк» и «Полюстрово парк» в Калининском районе города, а также на улице Ворошилова и в ЖК «Ладожский парк» в Невском районе.

«У нас в ЖК облава, полиция, ДПСники, гражданские. Тормозят прохожих, машины, ходят по домам», – рассказал изданию «Фонтанка» обладатель квартиры в «Ладожском парке». Администрация Калининского района заявила изданию, что повестки массово раздают и расклеивают «для уточнения данных», полицейские «оказывают содействие» работникам военкомата и чиновникам. Пресс-служба регионального ГУ МВД уверяет, что сотрудники полиции не вручали повестки, а только охраняли общественный порядок.

Мобилизационные «облавы» в Москве

В Москве полицейские и военкомы караулят потенциальных призывников у торгового центра «Галактика» и по меньшей мере у 13 станций метро.

«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды. Я думал, что истории про "облавы" – фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю», – высказался в Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он собирается попросить главу СПЧ Валерия Фадеева обратиться в прокуратуру. Сенатор Андрей Клишас ответил Кабанову, что «каждый такой сигнал должен быть проверен и, в случае подтверждения, действиям должностных лиц, которые санкционировали такие »облавы«, должна быть дана правовая оценка».

«Частичная мобилизация» в России