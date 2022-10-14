Таллинн представил свою кандидатуру на звание спортивной столицы Европы 2025 года

Аттестационная комиссия ACES of Europe,присуждающая городам звание спортивной столицы Европы, посетит Таллинн во главе с президентом комиссии Джаном Франческо Лупаттелли и генеральным секретарем Хьюго Алонсо. Представители оценочной комиссии высокого уровня подтвердили, что Таллинн является серьезным претендентом на титул.

Джан Франческо Лупаттелли, президент ACES of Europe, подтвердил, что звание европейской спортивной столицы означает большую работу и вклад для города. «Эстония очень важна для Европы, и мы хотим еще больше укрепить эту важность, а также показать, что спорт и физические упражнения нужны всем», – сказал Лупаттелли.

По словам заместителя мэра Таллинна Вадима Белобровцева, для города большая честь претендовать на звание спортивной столицы Европы 2025 года. «Мы убеждены, что Таллинн как способный спортивный город заслуживает этого звания. Чтобы подтвердить это, в Таллинне ежегодно проводится около ста или более международных спортивных соревнований. И, надеюсь, к 2025 году к этому списку добавятся новые события и традиции. Особенно недавно завершившийся теннисный турнир WTA Tallinn Open, который, надеюсь, тоже станет красивой традицией. Но кроме того, у нас есть еще и очень мощная спортивная инфраструктура – в первую очередь в виде всех наших спортивных объектов», – сказал Белобровцев. – «Если Таллинн получит звание спортивной столицы, это потребует много работы в следующем и последующем году, чтобы быть готовым к 2025 году».