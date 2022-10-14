На этой неделе аттестационная комиссия ACES of Europe, присуждающая звание спортивной столицы, ознакомится со спортивными сооружениями и спортивной организацией Таллинна – местные и международные спортивные мероприятия и поддерживающая спорт инфраструктура создают предпосылки для получения Таллинном звания Европейской спортивной столицы 2025 года.
Таллинн представил свою кандидатуру на звание спортивной столицы Европы 2025 года
Аттестационная комиссия ACES of Europe,присуждающая городам звание спортивной столицы Европы, посетит Таллинн во главе с президентом комиссии Джаном Франческо Лупаттелли и генеральным секретарем Хьюго Алонсо. Представители оценочной комиссии высокого уровня подтвердили, что Таллинн является серьезным претендентом на титул.
Джан Франческо Лупаттелли, президент ACES of Europe, подтвердил, что звание европейской спортивной столицы означает большую работу и вклад для города. «Эстония очень важна для Европы, и мы хотим еще больше укрепить эту важность, а также показать, что спорт и физические упражнения нужны всем», – сказал Лупаттелли.
По словам заместителя мэра Таллинна Вадима Белобровцева, для города большая честь претендовать на звание спортивной столицы Европы 2025 года. «Мы убеждены, что Таллинн как способный спортивный город заслуживает этого звания. Чтобы подтвердить это, в Таллинне ежегодно проводится около ста или более международных спортивных соревнований. И, надеюсь, к 2025 году к этому списку добавятся новые события и традиции. Особенно недавно завершившийся теннисный турнир WTA Tallinn Open, который, надеюсь, тоже станет красивой традицией. Но кроме того, у нас есть еще и очень мощная спортивная инфраструктура – в первую очередь в виде всех наших спортивных объектов», – сказал Белобровцев. – «Если Таллинн получит звание спортивной столицы, это потребует много работы в следующем и последующем году, чтобы быть готовым к 2025 году».
По словам генерального секретаря Ассоциации европейских спортивных столиц Уго Алонсо, оценочная комиссия присудит Таллинну баллы по 12 спортивным критериям. «Важны не только крупные спортивные мероприятия в городе, но и доступ к спортивным возможностям для всех жителей, независимо от возраста и физических возможностей», – сказал Алонсо. – «С этим званием мы хотим дать городам своего рода инструмент, который можно использовать для повышения активности людей и спортивного мастерства, чтобы физическая активность среди горожан увеличивалась. Это приводит к более активному и здоровому населению».
Для Таллинна это звание означает международное признание и возможность присоединиться к крупнейшей сети городов по всему миру, которая включает более 3000 городов. «Но, в конечном счете, этот титул является эмоциональным инструментом, который привлекает внимание и инвестиции, чтобы города могли реализовать свои спортивные планы», – сказал Алонсо.
Весной этого года Таллинн подал заявку на участие в Европейской спортивной столице 2025 как город, который развивает и способствует развитию спорта и ценит здоровый и активный образ жизни. Сегодня молодежным спортом в Таллинне занимается около 22 500 молодых людей, действуют 845 спортивных организаций. Согласно опросу, регулярно занимаются физическими упражнениями 52 процента жителей города – для сравнения, в среднем по Эстонии этот показатель составляет 46 процентов. Город также начал программу «Спортивная школа», в проекте, который в этом году стартовал уже восьмой сезон, участвуют 19 таллиннских школ. Цель программы – познакомить учащихся с различными видами спорта и выработать у них привычку заниматься спортом. Точно так же город предлагает бесплатные тренировки на свежем воздухе для молодых людей в течение лета, чтобы дать им возможность провести время активно на летних каникулах и побудить молодых людей больше двигаться.
Звание европейской столицы спорта присуждается с 2001 года, кроме того, присуждаются также мировые и региональные звания спортивной столицы или спортивного города. Из Эстонии титул Европейского спортивного города ранее принадлежал Курессааре в 2020 году, Эльве в 2021 году и Раквере в этом году. В прошлом году спортивной столицей Европы была Малага, в этом году титул принадлежит Гааге, в следующем году – Глазго, а в 2024 году – Генуе.