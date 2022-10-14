В Турции приступают к созданию хаба для газа из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился приступить к созданию новой газовой инфраструктуры в Турции для распределения российских поставок газа. «Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения газа, но это будет международный», – сказал он журналистам в ходе перелета домой после участия в региональном саммита в столице Казахстана Астане в пятницу, 14 октября.

По словам Эрдогана, в ближайшее время будут проведены необходимые переговоры и сразу же начнется работа. Он добавил, что в вопросе обеспечения безопасности будут также приняты все необходимые меры, предварительные работы в данном направлении уже идут. Новый хаб может быть создан на территории Румелии (Фракии) близ границ Турции с Грецией и Болгарией.

Инициатива Путина по хабу

Эрдоган встретился с Путиным на полях саммита в Астане накануне. В ходе этой встречи они договорились расширять двустороннее сотрудничество. Путин предложил создать в Турции международный газовый хаб для транзита российского газа в другие страны, поскольку, по его словам, этот маршрут в настоящее время наиболее безопасный.

Еще ранее, на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин отметил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Он тогда сказал, что в Турции можно было бы создать крупнейший газовый хаб для Европы, сделав этот маршрут главным для поставки российского топлива.

Евросоюз критически относится к планам России и Турции. Подобный проект не имеет никакого смысла, поскольку Европа и так уже стремится снизить зависимость от российского газа, заявили в канцелярии президента Франции.