Запад построит Украине новую систему ПВО. Как она будет работать?

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин провели пресс-конференцию в Брюсселе, где в среду встречались союзники Украины в формате «Рамштайн», и объявили после ее окончания, что в Украине будет создаваться новая система противовоздушной обороны.

Марк Милли сказал, что ПВО, которая будет построена в Украине усилиями западных стран, будет эшелонированной и поможет оборонять с воздуха важные объекты, какие именно, он не уточнил.

«Что, по нашему мнению, может быть ей [Украине] предоставлено, это интегрированная система противовоздушной обороны. [...] Это системы малой дальности и малой высотности, затем средневысотные средней дальности, и, наконец, дальние и высотные системы. Сочетание всех этих систем воспрепятствует доступ в украинское воздушное пространство российским самолетам, вертолетам и ракетам», – сказал он.

То, что на Западе заговорили не просто о поставках зенитно-ракетных комплексов, как было до сих пор, а о строительстве целой системы, важно, потому что иностранные ЗРК плохо интегрируются в ту ПВО, которая уже существует в стране, а будучи включенными в единый контур, они будут действовать намного эффективней.

Как сказал генерал, какие бы системы ни были в результате поставлены Украине, они будут объединены в одну общую структуру, в которой будет обеспечен обмен информацией.