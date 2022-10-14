Евросоюз не исключает отмены безвизового режима для Сербии

«Я не могу этого исключать, но верю и надеюсь, что у нас будет хорошее сотрудничество», – сказала по прибытии на встречу министров внутренних дел ЕС Илва Йоханссон, которая является комиссаром внутренних дел Еврокомиссии.

Сербия является страной-кандидатом в ЕС, и ее граждане могут путешествовать по Евросоюзу без визы.

Однако в последнее время страна стала плацдармом для въезда сирийцев, афганцев, турок, индийцев, бурундийцев, кубинцев и тунисцев в ЕС.

Гражданам этих стран нужна виза для въезда в ЕС, но всем, кроме сирийцев и афганцев, она не нужна для въезда в Сербию.

Более 106 000 незаконных въездов в ЕС, зарегистрированных в этом году, были связаны с так называемым Западно-Балканским миграционным маршрутом, который также включает Сербию.

Хотя желание сирийцев и афганцев получить убежище в ЕС часто оправдано, многие граждане других стран должны быть отправлены обратно на родину, считает Йоханссон.

Австрия и Бельгия жалуются на число просителей убежища, которых не видели с 2015-2016 годов, когда наступил миграционный кризис.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер заявила, что визовая политика Сербии не симпатична и что за основу взято признание Косово.

Большинство стран ЕС, в том числе Германия, признают независимость Косово, отколовшегося от Сербии в 2008 году, а Испания, Словакия, Греция и Румыния – нет.