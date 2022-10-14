Европейская комиссия заявила в пятницу, что нельзя исключить приостановку безвизового въезда Сербии в Евросоюз, если страна не сможет сдерживать нелегальную миграцию со своей территории в ЕС.
Евросоюз не исключает отмены безвизового режима для Сербии
«Я не могу этого исключать, но верю и надеюсь, что у нас будет хорошее сотрудничество», – сказала по прибытии на встречу министров внутренних дел ЕС Илва Йоханссон, которая является комиссаром внутренних дел Еврокомиссии.
Сербия является страной-кандидатом в ЕС, и ее граждане могут путешествовать по Евросоюзу без визы.
Однако в последнее время страна стала плацдармом для въезда сирийцев, афганцев, турок, индийцев, бурундийцев, кубинцев и тунисцев в ЕС.
Гражданам этих стран нужна виза для въезда в ЕС, но всем, кроме сирийцев и афганцев, она не нужна для въезда в Сербию.
Более 106 000 незаконных въездов в ЕС, зарегистрированных в этом году, были связаны с так называемым Западно-Балканским миграционным маршрутом, который также включает Сербию.
Хотя желание сирийцев и афганцев получить убежище в ЕС часто оправдано, многие граждане других стран должны быть отправлены обратно на родину, считает Йоханссон.
Австрия и Бельгия жалуются на число просителей убежища, которых не видели с 2015-2016 годов, когда наступил миграционный кризис.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер заявила, что визовая политика Сербии не симпатична и что за основу взято признание Косово.
Большинство стран ЕС, в том числе Германия, признают независимость Косово, отколовшегося от Сербии в 2008 году, а Испания, Словакия, Греция и Румыния – нет.
Йоханссон сказал, что встретится с представителями Сербии и других стран