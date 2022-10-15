Если вы в молодом или среднем возрасте нуждались в стационарном лечении какой-либо инфекционной болезни, то в дальнейшем у вас есть довольно большой риск заболеть болезнью Альцгеймера или Паркинсона.
Инфекционные заболевания повышают риск болезни Альцгеймера и Паркинсона
Опыты на животных показали, что инфекции играют определенную роль в возникновении нейродегенеративных заболеваний, однако пока существует мало доказательств, что это относится и к людям.
Ученые шведского Каролинского института решили оценить, насколько случаи серьезных инфекционных заболеваний, при которых человек нуждался в больничном лечении, влияют на появление таких болезней, как болезни Альцгеймера (БА) и Паркинсона (БП), а также бокового амиотрофического склероза.
Данный склероз часто обозначается сокращением БАС (ALS или ALZ на английском), и он менее известен, чем два первых заболевания. При боковом склерозе по неизвестной причине мышцы атрофируются и перестают подчиняться воле человека. Это заболевание имеет плохой прогноз.
Спасают противовирусное лечение и прививка
В исследовании ученые использовали данные о людях, у которых в 1970–2016 годах были диагностированы либо болезни Альцгеймера и Паркинсона, или же боковой амиотрофический склероз. На каждого пациента в контрольную группу для сравнения набирали пять человек, у которых не было этих заболеваний. Объемы данных оказались огромными – одних только пациентов с Альцгеймером набралось 291 941 человек, плюс к этому 103 919 случаев заболеваний Паркинсоном и 10 161 случай БАС.
Инфекция, пролеченная в стационаре за пять или более лет до постановки диагноза, была связана с повышением риска болезни Альцгеймера на 16 процентов и повышением риска болезни Паркинсона на четыре процента. Речь идет об инфекциях, вызванных бактериями, вирусами и другими возбудителями. Причем риск заболеть был наиболее высок у тех людей, кто несколько раз попадали в больницу с инфекционными заболеваниями до того, как им исполнилось сорок лет. Какой-либо связи между склерозом (БАС) и серьезными инфекциями не выявлено.
Полученные данные свидетельствуют, что инфекционные заболевания могут быть триггером или усилителем ранее существовавшего болезненного процесса, что приводит к клиническому началу нейродегенеративного заболевания в относительно раннем возрасте, поясняют авторы исследования. Несколько других более ранних исследований свидетельствуют о таком же риске.
Недавно шел разговор об интересной связи Альцгеймера и герпес-вируса. Те риски, которые они несут с собой, можно уменьшить противовирусным лечением и, вероятно, прививкой от ветрянки. Может иметься связь и с более тяжелым протеканием коронавируса.
Инфекция как предвестник
В случае болезни Паркинсона изучалась связь между гриппом и инфекцией гепатита С (состояние облегчает противовирусное лечение) и с хеликобактерной (Helicobacter pylori) инфекцией пищеварительного тракта. Лечение последней по статистике немного уменьшает риск заболеть Паркинсоном, а уже при проявившихся симптомах успешное лечение может немного облегчить признаки болезни.
Руководивший исследованием Джиангвей Сан добавляет: «Инфекции, требовавшие стационарного лечения, особенно в раннем и среднем возрасте, были связаны с повышенным риском болезней Альцгеймера и Паркинсона, в первую очередь среди случаев БА и БП, диагностированных до 60 лет».
Место инфекции – мочевыводящие пути, пищеварительная система, легкие – не имеет значения. Как и конкретный возбудитель инфекции. Механизмы, на которых основывается связь между инфекционными и нейродегенеративными заболеваниями, могут проявляться на системном уровне – например, это могут быть вызвавшие инфекцию воспалительные процессы или реакция иммунной системы на воспаление.
Инфекции могут быть триггером или усилителем ранее существовавшего болезненного процесса, что приводит к клиническому началу нейродегенеративного заболевания в относительно раннем возрасте у тех людей, у кого имеется предрасположенность к болезни.