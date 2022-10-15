Инфекционные заболевания повышают риск болезни Альцгеймера и Паркинсона

Опыты на животных показали, что инфекции играют определенную роль в возникновении нейродегенеративных заболеваний, однако пока существует мало доказательств, что это относится и к людям.

Ученые шведского Каролинского института решили оценить, насколько случаи серьезных инфекционных заболеваний, при которых человек нуждался в больничном лечении, влияют на появление таких болезней, как болезни Альцгеймера (БА) и Паркинсона (БП), а также бокового амиотрофического склероза.

Данный склероз часто обозначается сокращением БАС (ALS или ALZ на английском), и он менее известен, чем два первых заболевания. При боковом склерозе по неизвестной причине мышцы атрофируются и перестают подчиняться воле человека. Это заболевание имеет плохой прогноз.

Спасают противовирусное лечение и прививка

В исследовании ученые использовали данные о людях, у которых в 1970–2016 годах были диагностированы либо болезни Альцгеймера и Паркинсона, или же боковой амиотрофический склероз. На каждого пациента в контрольную группу для сравнения набирали пять человек, у которых не было этих заболеваний. Объемы данных оказались огромными – одних только пациентов с Альцгеймером набралось 291 941 человек, плюс к этому 103 919 случаев заболеваний Паркинсоном и 10 161 случай БАС.