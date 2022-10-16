В минувшее воскресенье, 9 октября, женская сборная Эстонии по футболу в финале Кубка Балтии вышла на поле против команды Фарерских островов. Матч завершился победой наших девушек – счет 3:1. После семилетней паузы титул чемпионов Балтийского турнира достался нашей стране!
Женская сборная Эстонии по футболу выиграла Кубок Балтии
Эстонки забрали инициативу уже в первом тайме: результативные атаки шли подряд, да и оборона была на высоте. Наши девушки долго раскачивались, пока, наконец, на 19-й минуте Лийза Мерисалу путем сильного прессинга не вынудила фарерскую защитницу ошибиться, ринулась с мячом в штрафную и сделала пас Лизетт Таммик, которая и направила мяч в сетку. Остаток тайма прошел в том же ритме, и эстонская команда ушла на перерыв с преимуществом в один гол.
Хотя второй тайм начался куда более ровно, ничья на табло на 53-й минуте удивила: автогол по случайности забила Инна Кисс-Злиднис. Однако сборная Эстонии быстро оправилась от потрясения и уже через семь минут снова захватила лидерство, когда Влада Кубасова отправила в ворота противниц навес от Лизетт Таммик. На 77-й минуте наши девушки укрепили свои позиции: Кайри Химанен отлично разыграла мяч перед Лийзой Мерисалу, которая и отправила его в сетку.
Обретшая уверенность и нацеленная на победу эстонская команда уже полностью контролировала оставшееся время матча. Прозвучавший вскоре финальный свисток ознаменовал завоевание нашими спортсменками Кубка Балтии со счетом 3:1.
Это очень важная и долгожданная победа для наших девушек. Последний раз мы выигрывали этот турнир в 2014 году. Всего Кубок Балтии команда Эстонии завоевывала 11 раз. Бронза на нынешнем Кубке Балтии досталась команде Литвы, которая одолела команду Латвии.