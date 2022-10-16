Женская сборная Эстонии по футболу выиграла Кубок Балтии

Эстонки забрали инициативу уже в первом тайме: результативные атаки шли подряд, да и оборона была на высоте. Наши девушки долго раскачивались, пока, наконец, на 19-й минуте Лийза Мерисалу путем сильного прессинга не вынудила фарерскую защитницу ошибиться, ринулась с мячом в штрафную и сделала пас Лизетт Таммик, которая и направила мяч в сетку. Остаток тайма прошел в том же ритме, и эстонская команда ушла на перерыв с преимуществом в один гол.

Хотя второй тайм начался куда более ровно, ничья на табло на 53-й минуте удивила: автогол по случайности забила Инна Кисс-Злиднис. Однако сборная Эстонии быстро оправилась от потрясения и уже через семь минут снова захватила лидерство, когда Влада Кубасова отправила в ворота противниц навес от Лизетт Таммик. На 77-й минуте наши девушки укрепили свои позиции: Кайри Химанен отлично разыграла мяч перед Лийзой Мерисалу, которая и отправила его в сетку.

Обретшая уверенность и нацеленная на победу эстонская команда уже полностью контролировала оставшееся время матча. Прозвучавший вскоре финальный свисток ознаменовал завоевание нашими спортсменками Кубка Балтии со счетом 3:1.