Подозреваемый в коррупции депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания покинул партию «Ээсти 200»

«В четверг утром он сообщил мне, что ему предъявили подозрение. Также он отправил заявление о выходе из партии», – сообщила ERR председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.

Согласно данным Коммерческого регистра, Яанек Пахка состоял в партии с 29 апреля по 14 октября 2022 года.

В апреле Пахка сообщил, что собирается баллотироваться в Рийгикогу от партии «Ээсти 200». Также он стал координатором Ида-Вирумааского округа «Ээсти 200», а в июне возглавил Кохтла-Ярвеское отделение партии.

На муниципальных выборах 2021 года избирательный союз Restart Kohtla-Järve, который возглавлял Пахка, получил четыре мандата. Пахка лично набрал 319 голосов. Всего в Кохтла-Ярвеском горсобрании работают 25 депутатов.