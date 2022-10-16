Юлия Юргенс связана с лесом всю жизнь. Она родилась и выросла рядом с лесом – в маленьком городке недалеко от Пярну. Все ее детство прошло в играх в лесу и на болоте, а когда ее отец увлекся охотой, Юля познакомилась с традициями и неписаными охотничьими законами. Поэтому нет ничего удивительного, что и она взяла в руки ружье.
Женщина с ружьем: современная богиня Диана
Отсчет охотничьего стажа Юлии начался около десяти лет назад с курсов молодых охотников. Оказывается, есть и такие. «Сначала я знакомилась с миром охоты изнутри, выполняя обязанности загонщика под руководством двух опытных охотников-менторов», – описывает Юлия свои первые шаги в охотничьем мире.
Основное снаряжение молодого охотника – это не ружье, а компас, рация и охотничий нож. Дело в том, что получение разрешения на оружие – процедура длительная, как, впрочем, и обучение охотничьему ремеслу. «Между прочим, за границей охота зачастую начинается в тире, где ты прежде всего должна доказать свою способность обращаться с оружием и подтвердить таким образом свою квалификацию», – уточняет Юлия. Да и в Эстонии действующий охотник должен иметь удостоверение, подтверждающее сдачу экзамена по навыкам стрельбы.
Путевка в охотничий мир
«Конечно, наблюдая за хобби своего отца, я начала понимать этот необыкновенный мир, но отец, по понятным причинам, не брал меня, маленькую, на охоту. Тогда и время было другое, и женщины еще не начали открывать для себя такую традиционно мужскую сферу, – добавила Юлия. – Тем не менее основной интерес к охоте у меня появился именно благодаря отцу, с которым мы вместе ходили в лес, наблюдали за животными, изучали их следы. Это проведенное в единении с природой время стало для меня важной частью той жизни, к которой в последующем я хотела сознательно приобщиться».
Каждая охота начинается с подбора одежды, снаряжения и подготовки оружия. Юлия говорит, что очень многое зависит от того, какая охота предстоит: индивидуальная или групповая. Загонная охота осенью – это групповая охота, перед которой все участники, как правило, встречаются и разрабатывают тактику. 15 сентября начался сезон охоты на лосей, а первый охотничий сбор сезона для Юли состоялся полшестого утра 17 сентября.
«У меня есть собственная традиция: я обращаюсь к богине охоты Диане, прошу о поддержке и приглашаю ее с собой в лес. Вообще свои традиции и неписаные законы есть в каждой охотничьей организации, но существует и одна общая традиция, которая объединяет охотников по всей Эстонии: дань уважения добытому на охоте животному», – добавляет наша собеседница.
За почти десять лет охотничьего стажа Юлия Юргенс побывала на охоте и за границей: в Латвии, Финляндии, Южно-Африканской Республике и в России – на Урале. «Начиная с 2015 года я являюсь членом MTÜ Eesti Jahinaised, а с 2016 года – и членом правления. За эти годы я организовала несколько охот исключительно для женщин, и мы поддерживаем наши традиции. Например, августовскую охоту на бобров. А в октябре проходит специальное мероприятие "На охоте только женщины". С годами наша женская команда растет, но масштабы "пандемии" еще не принимает», – улыбается Юлия. Тем не менее она считает, что жительницы большого города очень ценят проведенное в лесу время. Охота помогает восстановиться и прийти в себя, «зарядить батарейки».
Женщина на охоте
Сегодня в Эстонии более 500 охотниц, и их число растет с каждым годом. «Когда женская охота еще была в новинку, мужчины задавались вопросами, почему это вдруг женщины решили охотиться и справятся ли они с этим непростым делом, – рассказывает Юлия. – А ведь даже одна-единственная женщина в охотничьей организации существенно меняет общую культуру и дисциплину!»
«Женщины дисциплинируют мужское общество, и количество приколов, шуток и дружеских подтруниваний заметно сокращается. Однако спуску женщине не дают, и если ты решила стать охотницей, то поблажек тебе не видать. Придется наравне со всеми ходить в лес, мерзнуть и исполнять всю трудную и грязную работу, как и мужчинам», – не скрывает Юлия.
Для охотников важен каждый дар леса. «Из мяса можно сделать консервы или колбасу, а можно просто заморозить на потом в вакуумной упаковке. Шкурку бобра можно положить на сиденье автомобиля. А в прошлом году, – вспоминает Юлия, – я вместо овечьей шкуры в коляске своего малыша использовала мех бобра и не прогадала: ребенок прекрасно спал на улице и в двадцатиградусный мороз».
Юлия отмечает, что природа и лес вокруг нас находятся в постоянном движении. Старые вырубки зарастают, молодые деревья превращаются в мачтовый лес, где-то приходит время для вырубки. «Рождение, взросление и смерть окружают нас везде, куда бы мы ни посмотрели. Конечно, человеку свойственно желать, чтобы все оставалось таким же, как было в его детстве или юности, но лес – это не только столетние деревья, но и молодой лесок, и открытые опушки», – делится Юлия.
Первым животным, которого Юлия самостоятельно добыла восемь лет назад, был лось. А ведь точный выстрел – это еще не все: затем нужно засучить рукава и взяться за нож. Конечно, как и в любом другом деле, знание охотничьего ремесла появляется с опытом, а мастерство приходит с практикой. Но как доказывает своим примером Юлия Юргенс – женщине это точно под силу.
Охота в Эстонии: больше чем увлечение
• Охотничий сезон в Эстонии длится с 1 марта до конца февраля.
• В Эстонии более 15 000 охотников, из них около 500 – женщины.
• Средний возраст охотников мужчин – 40–60 лет, женщин – 30–40 лет.
• До пандемии и войны в Украине Эстонию ежегодно посещало от 3000 до 4000 зарубежных охотников.
• В Эстонии имеется 324 охотничьих угодья площадью четыре миллиона гектаров, почти четверть из них является государственной землей, а остальной частью владеют 200 000 частных собственников.