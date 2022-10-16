Женщина с ружьем: современная богиня Диана

Женщина на охоте

Настоящий охотник должен относиться к природе с уважением. Фото: личный архив

Сегодня в Эстонии более 500 охотниц, и их число растет с каждым годом. «Когда женская охота еще была в новинку, мужчины задавались вопросами, почему это вдруг женщины решили охотиться и справятся ли они с этим непростым делом, – рассказывает Юлия. – А ведь даже одна-единственная женщина в охотничьей организации существенно меняет общую культуру и дисциплину!»

«Женщины дисциплинируют мужское общество, и количество приколов, шуток и дружеских подтруниваний заметно сокращается. Однако спуску женщине не дают, и если ты решила стать охотницей, то поблажек тебе не видать. Придется наравне со всеми ходить в лес, мерзнуть и исполнять всю трудную и грязную работу, как и мужчинам», – не скрывает Юлия.

Для охотников важен каждый дар леса. «Из мяса можно сделать консервы или колбасу, а можно просто заморозить на потом в вакуумной упаковке. Шкурку бобра можно положить на сиденье автомобиля. А в прошлом году, – вспоминает Юлия, – я вместо овечьей шкуры в коляске своего малыша использовала мех бобра и не прогадала: ребенок прекрасно спал на улице и в двадцатиградусный мороз».