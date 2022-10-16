Психоаналитик: в основе путинского нацизма лежит перверсия – садизм

Эксперт поясняет, что в психической реальности перверта могут спокойно сосуществовать две взаимоисключающие вещи. «Например, на вопрос: "Знаешь ли ты, что ты смертен?", перверт может ответить: "Я хорошо знаю, что смертен, но все же – нет". Вот это "Я хорошо знаю, что..., но..." и является основой психики перверта», – поясняет Давыдова.

Законы в России, по сути, тоже подчиняются перверсивным нормам. Главное пропагандистское высказывание, «РФ никогда войну не начинала, война – это очень плохо, она только за мир (прямо больше всех других стран за мир, исключительно мирная страна – всем пример), именно ради мира она начала войну спецоперацию с нацистами на территории Украины», на 100 процентов демонстрирует этот принцип. Для поддержания такой логики существует и «агрессия НАТО», и мысль, что «на нашу территорию готовилось нападение...»

Эмпатии здесь не место

Отдельно психолог акцентирует внимание на том, что, так как перверт – объект, то чувство вины у него отсутствует, жалеть о своих поступках он не будет. Причины проблем он также не может искать в себе: он же орудие чужой воли и будет их искать только во внешнем мире.