Каллас: на этих выборах поставлено на карту гораздо больше, чем просто победа

«Настоящий выбор, который люди сделают 5 марта, – это выбор между свободным и открытым обществом или закрытой, одинокой, озлобленной маленькой страной», – сказала премьер-министр.

Каллас сказала, что Партия реформ выступает за открытую, дружелюбную, успешную и западную Эстонию. «Никогда больше в одиночку, никогда больше под властью террора России – таков был наш руководящий принцип, – отметила она. – Однако EKRE хочет снова затащить Эстонию на тот же перекресток и вести наше будущее по совершенно другому пути».

«EKRE считает, что Украину не надо поддерживать, что это не наша война. Нам ясно, что оборона Эстонии в данный момент начинается с Украины. Украинцы в прямом смысле борются за нас. Если Украина проиграет, аппетиты России будут только расти, и в опасности и мы, и вся Европа», – заявила Каллас.

Она добавила, что нейтралитет не может быть выбором Эстонии. «Нейтралитет – это не мировоззрение, нейтралитет – это равнодушие. Равнодушие к несправедливости и насилию. Равнодушие, последствия которого мы ощущаем только тогда, когда сами в беде и удивляемся, почему никто не хочет нам помочь».

Каллас сказала, что Эстонию нельзя отделить от остального мира, и представить, что наши заботы будут меньше, если мы покинем Евросоюз, НАТО или биржу электроэнергии. «Наоборот, вместе мы сможем преодолеть нынешний спад, в одиночку мы станем легкой добычей для нашего агрессивного соседа», – сказала премьер-министр.

По словам Каллас, EKRE беспрерывно наносит удары по важным институтам страны и ставит под сомнение их авторитет, будь то суд, полиция, прокуратура или оборона. «В чьих это интересах?» – спросила председатель Партии реформ.

Кая Каллас признала, что взгляд Партии реформ на решение всех долгосрочных проблем, стоящих перед Эстонией, радикально отличается от взглядов EKRE.