Председатель Партии реформ Кая Каллас, выступая сегодня на партийном совете в Тарту, заявила, что мартовские выборы покажут, кто будет ведущей партией правительства – Партия реформ или EKRE.
Каллас: на этих выборах поставлено на карту гораздо больше, чем просто победа
«Настоящий выбор, который люди сделают 5 марта, – это выбор между свободным и открытым обществом или закрытой, одинокой, озлобленной маленькой страной», – сказала премьер-министр.
Каллас сказала, что Партия реформ выступает за открытую, дружелюбную, успешную и западную Эстонию. «Никогда больше в одиночку, никогда больше под властью террора России – таков был наш руководящий принцип, – отметила она. – Однако EKRE хочет снова затащить Эстонию на тот же перекресток и вести наше будущее по совершенно другому пути».
«EKRE считает, что Украину не надо поддерживать, что это не наша война. Нам ясно, что оборона Эстонии в данный момент начинается с Украины. Украинцы в прямом смысле борются за нас. Если Украина проиграет, аппетиты России будут только расти, и в опасности и мы, и вся Европа», – заявила Каллас.
Она добавила, что нейтралитет не может быть выбором Эстонии. «Нейтралитет – это не мировоззрение, нейтралитет – это равнодушие. Равнодушие к несправедливости и насилию. Равнодушие, последствия которого мы ощущаем только тогда, когда сами в беде и удивляемся, почему никто не хочет нам помочь».
Каллас сказала, что Эстонию нельзя отделить от остального мира, и представить, что наши заботы будут меньше, если мы покинем Евросоюз, НАТО или биржу электроэнергии. «Наоборот, вместе мы сможем преодолеть нынешний спад, в одиночку мы станем легкой добычей для нашего агрессивного соседа», – сказала премьер-министр.
По словам Каллас, EKRE беспрерывно наносит удары по важным институтам страны и ставит под сомнение их авторитет, будь то суд, полиция, прокуратура или оборона. «В чьих это интересах?» – спросила председатель Партии реформ.
Кая Каллас признала, что взгляд Партии реформ на решение всех долгосрочных проблем, стоящих перед Эстонией, радикально отличается от взглядов EKRE.
«На этих выборах поставлено на карту гораздо больше, чем просто победа 5 марта 2023 года. На карту также поставлено то, какой будет Эстония через 10-20-30 лет, в какой Эстонии вырастут наши дети и внуки.», – заключила Каллас.