Приветствуете ли вы новых соседей по лестничной площадке или празднуете приобретение вашим лучшим другом собственного жилья, преподносить подарок на новоселье – старинная традиция.
Лучшие подарки для новоселов – сентиментальны
«Подарок на новоселье делается при первом посещении чьего-то нового дома. Это должен быть полезный, но при этом эмоциональный подарок, который поможет новоселам сделать дом уютнее», – советует известный специалист по этикету и основатель компании Beaumont Etiquette Майка Майер.
От души и с пользой
Майер говорит, что традиционное время для новоселья – первые три-шесть месяцев после переезда: «Если вы идете на вечеринку по поводу новоселья – подарок обязателен. Если вас просто пригласили в гости, но вы идете в дом в первый раз в течение шести месяцев после заселения, подарить что-либо желательно».
Специалист по этикету объясняет, что «подарки на новоселье делают всем, кто переехал на новое место жительства, будь то квартира или дом – независимо от того, куплено жилье или взято в аренду». Это означает, что пенсионеры, переселившиеся из большой квартиры в маленькую, друзья, решившие из экономии снять одну квартиру на троих, молодожены или выпускники университета, переехавшие из общежития в свою первую квартиру, – все они новоселы и заслуживают подарка.
Что еще важно, выбранный вами подарок должен соответствовать статусу человека, его возрасту и периоду жизни: ведь только что вышедшему на пенсию господину вряд ли пригодится очередная рамка для фотографии, а молодожены с радостью вставят туда фото свадебного путешествия.
Идеальный подарок на новоселье зависит и от степени вашей близости к виновнику торжества. «Самым традиционным является комнатное растение, но вам нужно точно знать, не окажется ли очередной горшок с орхидеей помехой, а не радостью», – рассуждает Майер. По ее мнению, самый надежный вариант – преподнести красивую свечу или подсвечник. Избегайте предметов искусства и мебели, а также предметов декора, имеющих ярко выраженный стиль. «Если вы не уверены, что ваш подарок понравится, сохраните чек – возможно, покупку придется обменять», – рекомендует Майка Майер.
«Лучшие подарки либо сентиментальны, либо необходимы, либо добавляют в дом тепла, – уверена специалист по этикету. – Выбор огромный: от причудливой рамы для картин и банных полотенец с монограммами до вышитого постельного белья или мелких аксессуаров. Все это интересно и дарить, и получать. В конце концов вы можете просто принести бутылку хорошего вина или шампанского».
Лучший мой подарочек…
Подарок на новоселье может быть и дорогим, когда вся семья или коллеги покупают вскладчину, например, так нужные молодой семье холодильник или стиральную машину. А может быть дешевым, но милым.
Но если необходимость бытовой техники в хозяйстве новоселов не обсуждается, то сувениры часто не вписываются в интерьер или не соответствуют вкусу хозяев жилья. Например, все ли будут рады так называемому ловцу снов с перьями, настенной подкове на счастье или керамической лягушке к деньгам?