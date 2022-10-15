Лучшие подарки для новоселов – сентиментальны

«Подарок на новоселье делается при первом посещении чьего-то нового дома. Это должен быть полезный, но при этом эмоциональный подарок, который поможет новоселам сделать дом уютнее», – советует известный специалист по этикету и основатель компании Beaumont Etiquette Майка Майер.

Майка Майер. Фото: Postimees

От души и с пользой

Майер говорит, что традиционное время для новоселья – первые три-шесть месяцев после переезда: «Если вы идете на вечеринку по поводу новоселья – подарок обязателен. Если вас просто пригласили в гости, но вы идете в дом в первый раз в течение шести месяцев после заселения, подарить что-либо желательно».

Специалист по этикету объясняет, что «подарки на новоселье делают всем, кто переехал на новое место жительства, будь то квартира или дом – независимо от того, куплено жилье или взято в аренду». Это означает, что пенсионеры, переселившиеся из большой квартиры в маленькую, друзья, решившие из экономии снять одну квартиру на троих, молодожены или выпускники университета, переехавшие из общежития в свою первую квартиру, – все они новоселы и заслуживают подарка.

Что еще важно, выбранный вами подарок должен соответствовать статусу человека, его возрасту и периоду жизни: ведь только что вышедшему на пенсию господину вряд ли пригодится очередная рамка для фотографии, а молодожены с радостью вставят туда фото свадебного путешествия.