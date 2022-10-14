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«Новости в 7» за 14 октября: дорожный коллапс в Нарве, как выживают пищевые предприятия и вечер гонгов

Kanal 7
«Новости в 7» за 14 октября: дорожный коллапс в Нарве, как выживают пищевые предприятия и вечер гонгов
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Сколько еще продлится масштабный ремонт дорог и улиц в Нарве? Глобальная перестройка ради комфорта пока приносит больше неудобств водителям

- Короткие новости: про штрафы за нарушение языковых требований, в какой рейтинг попал Тартуский университет и полиция просит помощи

- На сколько подорожало производство мясных изделий и подешевеют ли огурцы, узнавал наш корреспондент, посетив крупнейшие предприятия пищевой промышленности в Южной Эстонии

- У каждого из нас есть возможность хотя бы на несколько часов почуствовать себя настоящим художником. Сделала это и наш корреспондент, а кто как и где готов сделать из нас живописца - узнаем в сюжете!

- С миру по нитке: кто выстраивается в очереди во Франции, прогноз метеорологов на ближайшие месяцы и кому достались джинсы 150-летней давности

- Если вы никогда не были на концерте, который рекомендуется посещать со своим ковриком, чтобы слушать чарующие звуки музыки лежа - то мы сделали это за вас!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 14 октября.

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