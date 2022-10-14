Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) вчера представил в Кабинет министров поправку к Закону об оружии, согласно которой Эстонское государство лишит права на владение огнестрельным оружием граждан многих других стран, помимо россиян и белорусов.
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Ляенеметс: разрешение на оружие должно быть только у граждан Эстонии и стран-членов ЕС
Ляенеметс: разрешение на оружие должно быть только у граждан Эстонии и стран-членов ЕС
«Подготовленные поправки к Закону об оружии даже более амбициозны, чем согласовано в коалиционном соглашении. Коалиционное соглашение предусматривало изъятие разрешений на оружие только у граждан России и Беларуси, но с предложенной мной поправкой привилегия иметь разрешение на оружие сохраняется только за гражданами Эстонии и стран-членов НАТО и Евросоюза», – сказал он.
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