Сб, 15.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Ляенеметс: разрешение на оружие должно быть только у граждан Эстонии и стран-членов ЕС

Андрес Эйнманн
Ляенеметс: разрешение на оружие должно быть только у граждан Эстонии и стран-членов ЕС
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Kermo Benrot

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) вчера представил в Кабинет министров поправку к Закону об оружии, согласно которой Эстонское государство лишит права на владение огнестрельным оружием граждан многих других стран, помимо россиян и белорусов.

«Подготовленные поправки к Закону об оружии даже более амбициозны, чем согласовано в коалиционном соглашении. Коалиционное соглашение предусматривало изъятие разрешений на оружие только у граждан России и Беларуси, но с предложенной мной поправкой привилегия иметь разрешение на оружие сохраняется только за гражданами Эстонии и стран-членов НАТО и Евросоюза», – сказал он.

В настоящее время в правительстве нет разногласий относительно содержания поправки. Тем не менее, была дискуссия о сроках изменения, то есть о том, сколько времени должно быть оставлено для того, чтобы эти люди продали или сдали свое оружие.

Ключевые слова
Наверх