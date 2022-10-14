Ляенеметс: разрешение на оружие должно быть только у граждан Эстонии и стран-членов ЕС

«Подготовленные поправки к Закону об оружии даже более амбициозны, чем согласовано в коалиционном соглашении. Коалиционное соглашение предусматривало изъятие разрешений на оружие только у граждан России и Беларуси, но с предложенной мной поправкой привилегия иметь разрешение на оружие сохраняется только за гражданами Эстонии и стран-членов НАТО и Евросоюза», – сказал он.

В настоящее время в правительстве нет разногласий относительно содержания поправки. Тем не менее, была дискуссия о сроках изменения, то есть о том, сколько времени должно быть оставлено для того, чтобы эти люди продали или сдали свое оружие.