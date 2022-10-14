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Союз строителей инфраструктуры проведет пикет против недофинансирования своей сферы

BNS
Союз строителей инфраструктуры проведет пикет против недофинансирования своей сферы
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Alex Emanuel Koch/Shutterstock

Союз строителей инфраструктуры (ESTEL) организует 18 октября перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа пикет, которым хочет привлечь внимание к недофинансированию сферы сохранения и развития дорожной сети в Эстонии.

Как сообщил в пятницу представитель объединения, своей акцией ESTEL намерен привлечь внимание к тяжелым долгосрочным последствиям углубляющегося недофинансирования сферы содержания и развития дорожной сети.

Пикет начнется с приветственного слова руководителей ESTEL, за которым последует выступление министра экономики и коммуникаций Рийны Сиккут.

Будут присутствовать руководители предприятий, использующих в строительстве и дорожно-строительных работах тяжелую технику, представители инфраструктурных компаний. В ходе пикета совместное ESTEL вместе с другими профильными объединениями передаст совместное обращение правлению Рийгикогу.

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