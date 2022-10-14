Союз строителей инфраструктуры проведет пикет против недофинансирования своей сферы

Как сообщил в пятницу представитель объединения, своей акцией ESTEL намерен привлечь внимание к тяжелым долгосрочным последствиям углубляющегося недофинансирования сферы содержания и развития дорожной сети.

Пикет начнется с приветственного слова руководителей ESTEL, за которым последует выступление министра экономики и коммуникаций Рийны Сиккут.