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Российские войска прибудут в Беларусь в ближайшие дни

Interfax/BNS
Российские войска прибудут в Беларусь в ближайшие дни
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Российские солдаты.
Российские солдаты. Фото: Alexandr Kulikov/AP

Российские войска прибудут в Беларусь в ближайшие дни для создания региональной группировки войск Союзного государства, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси по научной работе полковник Виктор Тумар.

«Буквально в ближайшие дни на территорию Беларуси прибудут подразделения российской региональной группировки войск. С ними будет проводиться плановая боевая подготовка, цель которой – повышение уровня выполнения задач по обороне Союзного государства», – сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

В рапорте утверждается, что страны НАТО годами развивают свой военный потенциал у границ Беларуси. Таким образом, военная инфраструктура в Польше и странах Балтии совершенствуется, в том числе за счет создания новых военных объектов в непосредственной близости от границы Белоруссии, говорится в сообщении.

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