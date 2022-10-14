Российские войска прибудут в Беларусь в ближайшие дни

«Буквально в ближайшие дни на территорию Беларуси прибудут подразделения российской региональной группировки войск. С ними будет проводиться плановая боевая подготовка, цель которой – повышение уровня выполнения задач по обороне Союзного государства», – сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

В рапорте утверждается, что страны НАТО годами развивают свой военный потенциал у границ Беларуси. Таким образом, военная инфраструктура в Польше и странах Балтии совершенствуется, в том числе за счет создания новых военных объектов в непосредственной близости от границы Белоруссии, говорится в сообщении.