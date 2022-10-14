Российские войска прибудут в Беларусь в ближайшие дни для создания региональной группировки войск Союзного государства, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси по научной работе полковник Виктор Тумар.
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Российские войска прибудут в Беларусь в ближайшие дни
Российские войска прибудут в Беларусь в ближайшие дни
«Буквально в ближайшие дни на территорию Беларуси прибудут подразделения российской региональной группировки войск. С ними будет проводиться плановая боевая подготовка, цель которой – повышение уровня выполнения задач по обороне Союзного государства», – сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.
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