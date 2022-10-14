Министерство образования выделит два миллиона на обучение детей, чей родной язык не является эстонским

Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что более широкой целью финансовой поддержки для приобретения учебных материалов является поддержка перехода на эстоноязычное образование.

«Детские сады и школы смогут приобрести учебники, рабочие тетради и художественную литературу, а также средства цифрового обучения и доступ к различным дигитальным средам в соответствии со своими потребностями», – сказал министр Тынис Лукас.

«Мы подготовили необходимые законодательные поправки, а также подробный план действий и план финансирования для перехода на обучение на эстонском языке. Я бы хотел, чтобы процесс подготовки к переходу продвигался быстро. Теперь, в конце концов, мы это сделаем. Общее эстоноязычное образовательное пространство даст всем детям и подросткам лучшие возможности для продолжения учебы и поиска работы и занятий по душе в будущем, а также обеспечит сохранность эстонской нации, языка и культуры в веках как ценности для всего общества», - cказал Лукас.

Размер финансовой поддержки составит 75 евро на одного воспитанника детского сада и 57 евро на одного ученика. Общая сумма поддержки составит 1 952 010 евро и будет выделена владельцам дошкольных учреждений и школ, государственным общеобразовательным школам и профессиональным учебным заведениям, предоставляющим среднее профессиональное образование.

Для преподавания эстонского языка как второго языка на разных уровнях создан широкий спектр учебных материалов, которые в настоящее время достаточно разрознены. В ходе подготовки к переходу на эстоноязычное образование имеющиеся методические и учебные материалы будут систематизированы и предоставлены в распоряжение учителей как в системе e-Koolikott, так и на сайте учебных программ. Также планируется создать новые учебные материалы на основе современных знаний о структуре и логике учебных материалов.

Для начала важнейшего этапа перехода к образованию на эстонском языке в государственном бюджете на 2023 год выделен 41 миллион евро. Общая сумма дополнительного финансирования, необходимого для перехода на обучение на эстонском языке в течение четырех лет, составляет порядка 300 миллионов евро.