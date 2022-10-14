Министр культуры: план сплочения сфокусируется на эстонском языке и создании общих ценностей

«Предпосылкой для культурно разнообразного общества является общая эстонская идентичность. С этой целью важно продолжать долгосрочные меры, а также реагировать на новую реальность, созданную прибытием военных беженцев. На фоне войны в Украине при планировании действий в сфере интеграции и их реализации необходимо еще больше уделить внимание изучению эстонского языка, а также большему сотрудничеству между органами власти – чтобы все важные партнеры способствовали адаптации военных беженцев и формированию сплоченного общества», – пояснила министр культуры Пирет Хартман.

Четыре подцели плана сплочения на 2022–2023 год – общее информационное и ценностное пространство, заботливое и единое государство, эстоноязычное образование, а также чувство общности и единства.

План руководствуется общей целью «Плана сплоченного развития Эстонии до 2030 года» – сделать эстонское общество более сплоченным и инклюзивным в течение следующего десятилетия. С этой целью, например, предусмотрено повышение знаний по гражданской образованности и укреплению единого ценностного пространства, воспитание грамотного поведения на онлайн-площадках, увеличение присутствия центральной власти в регионах, обеспечение осведомленности о военных беженцах Украины, укрепление местных общин и развитие партнерства между общинами и государством.