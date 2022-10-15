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Война в Украине, 234-й день ⟩ СМИ: Запад думает, как предотвратить панику в случае ядерного удара России по Украине

rus.postimees.ee
СМИ: Запад думает, как предотвратить панику в случае ядерного удара России по Украине
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Украина.
Украина. Фото: ATEF SAFADI

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 234-го дня войны, 15 октября.

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