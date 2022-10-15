Городское собрание Пярну в пятницу выразило недоверие прежнему председателю горсобрания, центристу Андрею Коробейнику. Новым председателем избрали представителя «Отечества» Андреса Метсоя.
ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ ⟩ Пярнуское горсобрание вынесло вотум недоверия Андрею Коробейнику
Об этом BNS сообщила пресс-служба городского собрания Пярну, напомнив, что правящая коалиция в Пярну, состоявшая из избирательного блока «Пярну объединяет», Партии реформ и Центристской партии развалилась месяц назад. Избирательный союз, Партия реформ и «Отечество» подписали новое коалиционное соглашение. В соответствии с новым соглашением, «Отечество» получило в горсобрании пост председателя и в мэрии – пост одного из вице-мэров.
В горсобрание Пярну входят 39 депутатов, десять из которых представляют Консервативную народную партию (EKRE), девять – избирательный союз, еще девять – Партию реформ, шестеро – партию «Отечество» и пятеро – Центристскую партию. Новая правящая коалиция имеет 24 мандата вместо прежних 23.
Вотум недоверия Коробейнику поддержали 23 члена горсобрания, против – 11. За Метсоя проголосовали 23 депутата, за второго кандидата на пост главы председателя горсобрания, Арви Каротама от EKRE – 11. Таким образом, Метсоя был избран председателем горсобрания.