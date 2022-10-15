ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ ⟩ Пярнуское горсобрание вынесло вотум недоверия Андрею Коробейнику

Об этом BNS сообщила пресс-служба городского собрания Пярну, напомнив, что правящая коалиция в Пярну, состоявшая из избирательного блока «Пярну объединяет», Партии реформ и Центристской партии развалилась месяц назад. Избирательный союз, Партия реформ и «Отечество» подписали новое коалиционное соглашение. В соответствии с новым соглашением, «Отечество» получило в горсобрании пост председателя и в мэрии – пост одного из вице-мэров.