Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 22 погибших в результате взрыва на угольной шахте на севере страны в Амасре (провинция Бартын).
В Турции на шахте прогремел взрыв: погибли 22 человека
В Турции на шахте прогремел взрыв: погибли 22 человека
Эти данные министр опубликовал в Twitter.
В свою очередь агентство Анадолу со ссылкой на министра здравоохранения отмечает, что восемь пострадавших находятся на лечении в отделении интенсивной терапии, ещe пятерым оказывают помощь в центре реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ранее сообщалось, что около 50 шахтеров были заблокированы под землей на глубине 300-350 метров после взрыва на угольной шахте.
Инцидент произошел на объекте в черноморском портовом городе Амасра.