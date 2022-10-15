В четверг, когда в правительстве обсуждали эпопею с СПГ-терминалом и все взоры были прикованы к ней – кто виноват, что теперь будет, не кончится ли газ зимой, – правительство без лишней шумихи решило энергетический вопрос с десятикратно большим риском: судьбу Нарвского водохранилища и охлаждающей воды для станций Eesti Energia.
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АНАЛИЗ ⟩ В тени скандала с СПГ-терминалом был решен неизмеримо больший энергетический риск
В тени скандала с СПГ-терминалом был решен неизмеримо больший энергетический риск
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