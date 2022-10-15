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АНАЛИЗ ⟩ В тени скандала с СПГ-терминалом был решен неизмеримо больший энергетический риск

Микк Салу
В тени скандала с СПГ-терминалом был решен неизмеримо больший энергетический риск
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После посещения Нарвского погранпункта Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас направились на Кренгольмскую мануфактуру. Во время прогулки был брошен взгляд в сторону России.
После посещения Нарвского погранпункта Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас направились на Кренгольмскую мануфактуру. Во время прогулки был брошен взгляд в сторону России. Фото: Tairo Lutter

В четверг, когда в правительстве обсуждали эпопею с СПГ-терминалом и все взоры были прикованы к ней – кто виноват, что теперь будет, не кончится ли газ зимой, – правительство без лишней шумихи решило энергетический вопрос с десятикратно большим риском: судьбу Нарвского водохранилища и охлаждающей воды для станций Eesti Energia.

Этот риск стоит на повестке дня уже 30 лет. Вопрос несколько раз обсуждался в правительстве на протяжении многих лет (речь идет не о нынешнем правительстве), но ничего не было сделано.

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