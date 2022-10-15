Места обитания диких животных становятся все меньше и меньше, а потому они, к сожалению, всё чаще забредают в город. Но кабан в городе - это по-прежнему довольно редкое явление.
Ночной гость ⟩ Бегал по порту весело кабанчик
Бегал по порту весело кабанчик
Вчера, 14 октября, Департамент транспорта опубликовал в своих социальных сетях видео о приключениях кабана в порту Хундипеа в Пальяссааре.
"Экипаж судна EVA-316 во время своего обычного ночного патрулирования заметил кабана, бродившего вдоль причалов в порту Хундипеа в Таллинне".
Дикое животное испугалось неожиданных звуков в гавани и побежало обратно, цокая копытами и вертя хвостом.
Своим сообщением Департамент транспорта напоминает читателям, что осенью дикие животные снова становятся более подвижными из-за темноты и сезона охоты, поэтому при вождении в темное время суток стоит быть внимательным: сосредоточиться на вождении, выбрать безопасную скорость и следить за дорожным знаком «Дикие животные на дороге»!
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