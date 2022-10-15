Следим за конкурсом: какой ландшафтный проект будет лучшим?

«Если сравнивать с предыдущими годами, количество представленных на соискание премии работ было весьма скромным, объяснения можно искать и в том, что это промежуточный год между выборами, и в том, что мы переживаем последствия кризиса в связи с пандемией, и во влиянии известных событий глобального масштаба за пределами нашей страны. Думаю, внимание общества сосредоточено сейчас на других темах, и можно предположить, что бум, наблюдавшийся в прошлые годы в связи с осмыслением и строительством нашей внешней среды, показывает сейчас некоторые признаки охлаждения. Несмотря на это, и в нынешнем году есть несколько заметных объектов, заслуживающих, чтобы их отметили», – рассказывает о работе жюри его председатель Реми Кюбар.