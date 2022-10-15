На ежегодную премию Союза ландшафтных архитекторов были представлены 13 разноплановых проектов, из которых международное жюри в составе ландшафтных архитекторов Илзе Рукшане, Лауры Мяннамаа, Рутт Пийр, Реми Кюбара и экологического психолога Грете Арро выбрали пять номинантов. Лауреаты будут объявлены в январе 2023 года на церемонии награждения «Архитектурные премии Эстонии 2022».
Следим за конкурсом: какой ландшафтный проект будет лучшим?
«Если сравнивать с предыдущими годами, количество представленных на соискание премии работ было весьма скромным, объяснения можно искать и в том, что это промежуточный год между выборами, и в том, что мы переживаем последствия кризиса в связи с пандемией, и во влиянии известных событий глобального масштаба за пределами нашей страны. Думаю, внимание общества сосредоточено сейчас на других темах, и можно предположить, что бум, наблюдавшийся в прошлые годы в связи с осмыслением и строительством нашей внешней среды, показывает сейчас некоторые признаки охлаждения. Несмотря на это, и в нынешнем году есть несколько заметных объектов, заслуживающих, чтобы их отметили», – рассказывает о работе жюри его председатель Реми Кюбар.
Номинанты премии Союза ландшафтных архитекторов Эстонии 2022 года
Городской бассейн на реке Эмайыги (Тарту). Авторы: Мирко Тракс, Карин Бахманн, Уку Марк Пяртель, Кристьян Талисту, Юхан Теппарт (Kino maastikuarhitektid)
Природный парк Тондираба (Таллинн). Авторы: Мерле Карро-Калберг, Хейки Калберг, Танель Бреэде (AB Artes Terrae)
Реконструкция улицы Оа (Тарту). Авторы: Уку Марк Пяртель, Кристьян Талисту, Мирко Тракс, Карин Бахманн, Юхан Теппарт (Kino maastikuarhitektid)
«Гнездо» (Вилсанди). Автор: Трине Тынисте.
Реализация: Трине Тынисте, Харольд Кийслер, Аурелия Минев, Лаура Пормейстер, Аули Вайно, Ханна Лоора Арро, Маркус Сирг, Рогер Лаас, Элизабет Перк, Карл Аугуст Йоханнес Педосон, Ханна Мария Круусмаа, преподаватели Ардо Хийувяйн, Ахти Грюнберг и Тыну Калпус (студенты второго курса отделения архитектуры интерьера Эстонской академии художеств – BSA20)
«Пауза для размышлений» (Таллинн). Автор: Марк Гримитлихт.
Реализация: Элина Томмик, Эдвин Смагин, Андра Палла, Сандер Кыйв, Элизе-Ирене Ленсмент, София Роббе, Ханна Мия Сооман, Анна Мария Терас, Мерили Айтсам, Мари Лийс Аадер, Марили Перн, Саския Краутман, Карин Мальм, Терке Крам, Мери-Ли Луйк, Николь Рейтсакас, Лийза-Лотта Пахкма (Академия архитектуры и урбанистики Таллиннского технического университета). Кураторы: Людмила Георгиева и Маэ Кёэмнемяги.
«В этом году жюри также было международным, в его состав вошла ландшафтный архитектор Илзе Рукшане из известного латвийского бюро ландшафтной архитектуры ALPS, дополнительное измерение в оценку пространственной психологии привнесла экопсихолог Грете Арро. Поэтому в фокусе внимания жюри были скорее социальные и когнитивные аспекты, представляющие более мягкие ценности. Роль искусства и инсталляций во внешнем пространстве, будь то городская или сельская среда, безусловно, заслуживает более широкого внимания и признания. Акцент, сделанный именно на этом, в нынешнем году несет особенно сильный эмоциональный заряд. Жюри хотело подчеркнуть: грамотно созданная во внешнем пространстве инсталляция, несущая в себе и осмысливающая универсальные ценности, также может оказывать объединяющее и оздоровляющее воздействие на общество», – объяснил Кюбар.
Галерея номинированных работ будет опубликована на едином сайте архитектурных премий arhitektuuripreemiad.ee в течение октября и в печатном издании «Eesti arhitektuuripreemiad 2022» в начале будущего года.