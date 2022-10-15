Рынок недвижимости: с головы продавца упала корона, а покупатель теперь не мальчик для битья

Осень, зима и, очевидно, весна будут сложными, но это не значит, что жизнь остановится и сделки с недвижимостью прекратятся. Вот несколько подсказок, как, будучи продавцом или покупателем недвижимости, встретить предстоящую зиму.

Продавцы должны поднапрячься

В Эстонии годами являлось проблемой, что предложений с учетом спроса было немного, и это тринадцать лет подряд считалось главным мотором повышения цен. В свете недорогих денежных кредитов покупка была заметно более популярной деятельностью, чем продажа, и поэтому выставившие свое имущество на продажу собственники могли полеживать на диване и без особых усилий накручивать цены.

Теперь ситуация изменилась, и тот, кто действительно хочет продать, должен начинать двигаться – как говорится, волка ноги кормят.

Количество предложений по сравнению с началом года выросло примерно вдвое, и сейчас число предложений недвижимости напоминает докоронакризисное время, когда жизнь цвела и рынок недвижимости активно размножался. Единственным отличием является то, что число заинтересованных в покупке в настоящий момент значительно меньше, неважно, сравнивать ли с началом текущего или 2020 года.

Уже сегодня можно сказать, что на рынке избыток предложений. И это не только из-за чрезмерного их количества, но и из-за соотношения между предложением и упавшим спросом. Чрезмерное предложение предполагает более плотную конкуренцию, плотная конкуренция, в свою очередь, означает (большую) необходимость отличаться, чтобы быть заметным для покупателя.