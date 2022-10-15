Пробки неизбежны ⟩ Головная боль регулировщиков движения – нетерпеливые водители

Пробки учтены в плане охраны

Перед каждым мероприятием по различным медиаканалам сообщается о возможных пробках, а также время и места, где будут перекрыты дороги. Пробки учтены в плане охраны по часам: во время городских забегов они чаще всего возникают, когда масса людей пересекает какой-либо перекресток. В случае больших концертов самая напряженная ситуация – перед началом и сразу по завершении концерта, когда все зрители едут домой.

По словам координатора временного дорожного движения (Транспортный департамент) Ярмо Вооглайне, безопасность участников зависит от того, насколько хорошо организатор предусмотрел возможные проблемы и знаком с местными условиями.

Вооглайне отметил, что на бумаге схема дорожного движения может быть идеальной, но в реальности это не всегда так. Кроме того, каждый участник непременно должен действовать так, чтобы не подвергать опасности себя и других участников соревнования.

Нетерпеливые водители нарушают правила

Хотя в СМИ заранее сообщается о возможных пробках, ожидание становится для нетерпеливых автоводителей головной болью. Зачастую они неусидчивы и нервничают, когда не могут ехать, как привыкли.

Житель Таллинна Тоомас (54) рассказал, что всегда заранее узнавал из СМИ об изменениях в организации дорожного движения и старается в это время и вовсе не ездить в определенные районы. «Других вариантов нет: надо ехать в объезд», – отметил он.

К сожалению, есть и водители, которые не слышали об изменениях и не соблюдают правила. И здесь на помощь приходят регулировщики дорожного движения, чья задача – обеспечивать безопасность бегунов и следить, чтобы машины не выезжали на перекресток, когда это запрещено. По словам Таммару, некоторые водители едут по газонам прямо на регулировщиков. «К счастью, полиция отлично сработала в этих ситуациях и поймала нарушителей», – добавил он.