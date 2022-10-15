Во время массовых мероприятий самой большой головной болью специалистов, занимающихся организацией дорожного движения, становятся нетерпеливые водители, которые не знают о пробках и игнорируют распоряжения регулировщиков. Хотя информация об изменении организации движения распространяется по разным медиаканалам, некоторые как будто впервые слышат об этом.
Пробки неизбежны ⟩ Головная боль регулировщиков движения – нетерпеливые водители
Во время массовых мероприятий самой большой головной болью специалистов, занимающихся организацией дорожного движения, становятся нетерпеливые водители, которые не знают о пробках и игнорируют распоряжения регулировщиков. Хотя информация об изменении организации движения распространяется по разным медиаканалам, некоторые как будто впервые слышат об этом.
Во время массовых мероприятий следует считаться с тем, что в определенное время на многих городских дорогах и улицах возникают пробки или же дороги и вовсе перекрываются. Специалисты по организации дорожного движения делают все возможное, чтобы максимально упростить людям жизнь и обеспечить всем безопасность, однако нетерпеливые водители нередко создают дополнительные препятствия организаторам и другим участникам движения.
Начальник охраны G4S Тынис Таммару занимался организацией движения на многих массовых мероприятиях: и на ралли, и на различных спортивных соревнованиях. Среди самых крупных мероприятий Таммару приводит Майский забег, триатлон IronMan и Таллиннский марафон, проходящий каждую осень. Дорожное движение регулируется на основании плана охраны, согласованного с Транспортным департаментом, Таллиннской горуправой и полицией. «Никакой самодеятельности, обсуждаются все пункты», – подчеркнул Таммару. План охраны составляет организатор мероприятия, реализует его охранная фирма.
Процесс проходит следующим образом: организатор мероприятия связывается с охранной фирмой, которая действует по плану охраны и определяет, где и сколько нужно регулировщиков. Во время мероприятия все управление осуществляется из штаба, где присутствуют представители Спасательного департамента, полиции, организатора и охранной фирмы.
Пробки учтены в плане охраны
Перед каждым мероприятием по различным медиаканалам сообщается о возможных пробках, а также время и места, где будут перекрыты дороги. Пробки учтены в плане охраны по часам: во время городских забегов они чаще всего возникают, когда масса людей пересекает какой-либо перекресток. В случае больших концертов самая напряженная ситуация – перед началом и сразу по завершении концерта, когда все зрители едут домой.
По словам координатора временного дорожного движения (Транспортный департамент) Ярмо Вооглайне, безопасность участников зависит от того, насколько хорошо организатор предусмотрел возможные проблемы и знаком с местными условиями.
Вооглайне отметил, что на бумаге схема дорожного движения может быть идеальной, но в реальности это не всегда так. Кроме того, каждый участник непременно должен действовать так, чтобы не подвергать опасности себя и других участников соревнования.
Нетерпеливые водители нарушают правила
Хотя в СМИ заранее сообщается о возможных пробках, ожидание становится для нетерпеливых автоводителей головной болью. Зачастую они неусидчивы и нервничают, когда не могут ехать, как привыкли.
Житель Таллинна Тоомас (54) рассказал, что всегда заранее узнавал из СМИ об изменениях в организации дорожного движения и старается в это время и вовсе не ездить в определенные районы. «Других вариантов нет: надо ехать в объезд», – отметил он.
К сожалению, есть и водители, которые не слышали об изменениях и не соблюдают правила. И здесь на помощь приходят регулировщики дорожного движения, чья задача – обеспечивать безопасность бегунов и следить, чтобы машины не выезжали на перекресток, когда это запрещено. По словам Таммару, некоторые водители едут по газонам прямо на регулировщиков. «К счастью, полиция отлично сработала в этих ситуациях и поймала нарушителей», – добавил он.
Приводим три совета, которые стоит помнить водителям во время массовых мероприятий:
1. Следите за СМИ и социальными сетями: там вы найдете нужную информацию о времени и пробках.
2. Запаситесь терпением: для каждой проблемы есть решение.
3. Внимательно слушайте распоряжения регулировщиков движения, не занимайтесь самодеятельностью!