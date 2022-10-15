Сб, 15.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Пробки неизбежны ⟩ Головная боль регулировщиков движения – нетерпеливые водители

rus.postimees.ee
Головная боль регулировщиков движения – нетерпеливые водители
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
сотрудник G4S рядом с автомобилем для ралли. Иллюстрация.
сотрудник G4S рядом с автомобилем для ралли. Иллюстрация. Фото: Postimees

Во время массовых мероприятий самой большой головной болью специалистов, занимающихся организацией дорожного движения, становятся нетерпеливые водители, которые не знают о пробках и игнорируют распоряжения регулировщиков. Хотя информация об изменении организации движения распространяется по разным медиаканалам, некоторые как будто впервые слышат об этом.

Во время массовых мероприятий самой большой головной болью специалистов, занимающихся организацией дорожного движения, становятся нетерпеливые водители, которые не знают о пробках и игнорируют распоряжения регулировщиков. Хотя информация об изменении организации движения распространяется по разным медиаканалам, некоторые как будто впервые слышат об этом.

Во время массовых мероприятий следует считаться с тем, что в определенное время на многих городских дорогах и улицах возникают пробки или же дороги и вовсе перекрываются. Специалисты по организации дорожного движения делают все возможное, чтобы максимально упростить людям жизнь и обеспечить всем безопасность, однако нетерпеливые водители нередко создают дополнительные препятствия организаторам и другим участникам движения.

Начальник охраны G4S Тынис Таммару занимался организацией движения на многих массовых мероприятиях: и на ралли, и на различных спортивных соревнованиях. Среди самых крупных мероприятий Таммару приводит Майский забег, триатлон IronMan и Таллиннский марафон, проходящий каждую осень. Дорожное движение регулируется на основании плана охраны, согласованного с Транспортным департаментом, Таллиннской горуправой и полицией. «Никакой самодеятельности, обсуждаются все пункты», – подчеркнул Таммару. План охраны составляет организатор мероприятия, реализует его охранная фирма.

Процесс проходит следующим образом: организатор мероприятия связывается с охранной фирмой, которая действует по плану охраны и определяет, где и сколько нужно регулировщиков. Во время мероприятия все управление осуществляется из штаба, где присутствуют представители Спасательного департамента, полиции, организатора и охранной фирмы.

Пробки учтены в плане охраны

Перед каждым мероприятием по различным медиаканалам сообщается о возможных пробках, а также время и места, где будут перекрыты дороги. Пробки учтены в плане охраны по часам: во время городских забегов они чаще всего возникают, когда масса людей пересекает какой-либо перекресток. В случае больших концертов самая напряженная ситуация – перед началом и сразу по завершении концерта, когда все зрители едут домой.

По словам координатора временного дорожного движения (Транспортный департамент) Ярмо Вооглайне, безопасность участников зависит от того, насколько хорошо организатор предусмотрел возможные проблемы и знаком с местными условиями.

Вооглайне отметил, что на бумаге схема дорожного движения может быть идеальной, но в реальности это не всегда так. Кроме того, каждый участник непременно должен действовать так, чтобы не подвергать опасности себя и других участников соревнования.

Нетерпеливые водители нарушают правила

Хотя в СМИ заранее сообщается о возможных пробках, ожидание становится для нетерпеливых автоводителей головной болью. Зачастую они неусидчивы и нервничают, когда не могут ехать, как привыкли.

Житель Таллинна Тоомас (54) рассказал, что всегда заранее узнавал из СМИ об изменениях в организации дорожного движения и старается в это время и вовсе не ездить в определенные районы. «Других вариантов нет: надо ехать в объезд», – отметил он.

К сожалению, есть и водители, которые не слышали об изменениях и не соблюдают правила. И здесь на помощь приходят регулировщики дорожного движения, чья задача – обеспечивать безопасность бегунов и следить, чтобы машины не выезжали на перекресток, когда это запрещено. По словам Таммару, некоторые водители едут по газонам прямо на регулировщиков. «К счастью, полиция отлично сработала в этих ситуациях и поймала нарушителей», – добавил он.

Приводим три совета, которые стоит помнить водителям во время массовых мероприятий:

1. Следите за СМИ и социальными сетями: там вы найдете нужную информацию о времени и пробках.

2. Запаситесь терпением: для каждой проблемы есть решение.

3. Внимательно слушайте распоряжения регулировщиков движения, не занимайтесь самодеятельностью!

Ключевые слова
Наверх